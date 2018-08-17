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Art arda iki deprem

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayımlanan verilere göre, Edirne'de art arda 3.7 ve 3.2 şiddetlerinde depremler oldu.

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Art arda iki deprem

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayımlanan verilere göre, Edirne'de art arda 3.7 ve 3.2 şiddetlerinde depremler oldu.

17 Ağustos 2018 Cuma 10:09
Art arda iki deprem

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) tarafından yayımlanan verilere göre, Edirne'de art arda 3.7 ve 3.2 şiddetlerinde depremler oldu.

İlk deprem saat 08.54'te İpsala'da yerin 19,69 kilometre derinliğinde 3,7 şiddetinde, diğer deprem ise Keşan ilçesinde saat 09.02'de oldu. Yerin 20,21 kilometre derinliğinde Akçeşme köyünde 3,2 şiddetinde meydana geldi.

İpsala Kaymakam Vekili Süleyman Bakan, depremin ilçede hissedildiğini ancak olumsuz bir durumun oluşmadığını belirterek, tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

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Son Güncelleme: 17.08.2018 11:00
Anahtar Kelimeler:
art arda iki deprem
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