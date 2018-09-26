Art Arda Depremler, Beşik Gibi Sallandı

Bugün saat 12.48'de merkez üssü Denizli'ye bağlı Çardak ilçesi olan 3.4 büyüklüğündeki deprem bölge halkını korkuttu. Bu depremden yaklaşık 5,5 saat sonra, saat 18.29'da, bu kez merkez üssü Denizli'ye bağlı Pamukkale ilçesi olan 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, yerin 7 metre derinliğinde 3.4 büyüklüğünde meydana gelen bu deprem de herhangi bir can veya mal kaybına yol açmadı.

Depremler, Denizli merkez başta olmak üzere çevre ilçelerde de hissedildi.

Kaynaklar; Mynet

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