Armine Harutyunyan ile Türk Güzel arasındaki benzerlik şaşırttı!

Dünyaca ünlü moda devi Gucci’nin milyon dolarlık transferi olan Ermeni asıllı yeni modeli Armine Harutyunyan ile ünlü yazar- karikatürist Joker Abdul’un (Abdullah Koçoğlu) öz yeğeni ressam-oyuncu Naz ATAÇ arasındaki benzerlik görenleri hayrete düşürdü.

Ressam-Oyuncu Naz Ataç, Gucci’nin radikal kararı ile seçtiği ve podyumda yer verdiği 23 yaşındaki Harutyunyan’dan sonra sosyal medyada en çok konuşulan ikinci isim oldu.

Diğer bir enteresan tesadüf ise iki genç kızın 2 ay ara ile dünyaya gelmiş olması ve yetenekleri arasındaki benzerlik.