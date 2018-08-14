Arkeolog ve Sanat Tarihçileri Atama İstiyor!..

24 Haziran seçimlerinden sonra Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemine geçilmesiyle birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan her bakanlık için 100 günlük icraat planı çerçevesinde bakanlıkları istihdam ve projelerine dayalı olarak yol haritaları belirledi. KPSScafe'ye atama bekleyen, atanmak isteyen birçok bölümden mezun kişiler ulaşarak seslerinin duyurulmasını rica ediyorlar. Arkeologlar ve sanat tarihçileri arasında yer alan bir okurumuz bize ulaştı ve bir mesaj iletti.

Değerli okurumuzun mesajı kendisi ile aynı problemleri yaşayanlar için önem arz ettiği için haberleştirerek bir nebze olsun seslerinin duyurulmasına yardımcı olmak istedik.

Okurumuzun mesajı şöyle;

Bizler Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın unuttuğu iki kardeş bölüm mezunlarıyız. Dünyanın en büyük açık hava müzesine sahip olan ülkemizde, maalesef Arkeolog ve Sanat Tarihçileri işsiz! Özel sektörde çalışma imkanı olmayan bu iki kardeş bölümün mezunları çok büyük sıkıntılar ve problemler yaşıyor. Ülkemizde kültür turizmine gereken önem verilse, ne bizler işsiz kalırız ne de ülke tanıtımı için ekstra bir çabaya ihtiyaç kalır. Her yıl Arkeoloji ve Sanat Tarihi bölümlerinden 5 bine yakın mezun ve toplamda 30 bine yakın mezun işini yapamayan 'Kültür İnsanları' var. Lütfen bu konuda bize yardımcı olun artık kadrolu yada sözleşmeli farketmez bizler işimizi yapmak istiyoruz. Kardeş iki bölüm olan Arkeolog ve Sanat Tarihçileri 250+250 toplam 500 sözleşmeli personel alımı yapılmasını istiyor. Lütfen sesimizi duyurun.

Her bakanlık kendi bünyesinde yeni kurulan hükümet sisteminin getirdiği olanaklarla istihdam edilecek personeller için çalışmalar hazırlarken Kültür ve Türizm Bakanlığı'nın da bu ve buna benzer talepleri dikkate alarak çalışmalarını yürüteceğini umut ediyoruz.

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