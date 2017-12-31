Ardahan'da Panik! 6 Ay Boyunca Giriş-Çıkışlar Yasaklandı

Ardahan'da Karantina Paniği! 6 Ay Boyunca Yasak!

Ardahan'ın Hanak ilçesi ve ilçeye bağlı 3 köy , kuduz tehlikesi sebebiyle 6 ay boyunca karantinaya alındı. Dağda kalan aç tilkilerin köylere inerek, köpekler ve kedilere bulaştırdığı tahmin edilen kuduz hastalığı nedeniyle Hanak ilçesine bağlı Sevimli Köyünün girişine 'Burada Kuduz Hastalığı var" uyarısı bulunan tedbit tabelası asıldı.

Karantinaya alınan ilçe ile köy girişlerine giriş-çıkışın yasak olduğunu belirten, uyarıda "Burada Kuduz hastalığı var, uyarı bu tabelaya zarar verenlere hapis ve para cezası verilir.Ardahan Tarım İl Müdürlüğü" ifadelerine yer verildi. Karantinayla ilgili konuşan Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Turgay Şişman, "Tedbir amaçlı Hanak ilçe merkezi ile birlikte Börk ve Binbaşak köyleri de karantinaya alındı. Yani buralar, riskli bölge durumda. Söz konusu noktalarda 300'e yakın kedi ve köpek aşılandı. Aşı çalışmaları devam ediyor. Virüsün yaban hayvanlardan özellikle tilkilerden bulaştığını tahmin ediyoruz" dedi.

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