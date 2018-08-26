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Arazi kavgası: 4 ölü

Şanlıurfa'ya bağlı Bozova ilçesinde arazi anlaşmazlığı sebebiyle çıkan tartışmada akrabalar arasında kavga çıktı. Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu ilk verilere göre 2’si kadın 4 kişi yaşamını yitirdi.

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Arazi kavgası: 4 ölü

Şanlıurfa'ya bağlı Bozova ilçesinde arazi anlaşmazlığı sebebiyle çıkan tartışmada akrabalar arasında kavga çıktı. Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu ilk verilere göre 2’si kadın 4 kişi yaşamını yitirdi.

26 Ağustos 2018 Pazar 20:59
Arazi kavgası: 4 ölü

Şanlıurfa'ya bağlı Bozova ilçesinde arazi anlaşmazlığı sebebiyle çıkan tartışmada akrabalar arasında kavga çıktı. Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu ilk verilere göre 2’si kadın 4 kişi yaşamını yitirdi.

Akıllara durgunluk veren olay, Şanlıurfa'nın Bozova ilçesine bağlı Kızlar mahallesinde yaşandı. Ajanslara yansıyan haberlere göre, aralarında daha önceden arazi anlaşmazlığı bulunan Ramazan Şahin ile amcaları Şeyh Müslüm ve Şeyho Şahin arasında tartışma çıktı. Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu Ramazan Şahin, silahla amcaları Şeyh Müslüm ve Şeyho Şahin ile halası Narin ve yengesi Emine Şahin’e ateş etti. Şeyh Müslüm ve Şeyho Şahin ile halası Narin ve yengesi Emine Şahin, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Durumun vatandaşlar tarafından bildirilmesi üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, bölgede güvenlik çemberi oluşturuldu. Yaşamını yitiren Şeyh Müslüm, Şeyho, Narin ve Emine Şahin’in cenazeleri, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Bozova Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Gaziantep’te yaşadığı öğrenilen ve olaydan sonra kaçan Ramazan Şahin’in yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
arazi kavgası ölü
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