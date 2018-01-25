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Araştırma Sonuçları Açıklandı: İşte Türkiye'de Olay Olmayan Tek İl

Detaylı araştırmaların ardından sonuçları açıklayan Ajans Press, 2017 yılında Umut Vakfı ve medya yansımalarında Türkiye'de sadece 1 İlde olay yaşanmadığını açıkladı.

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Araştırma Sonuçları Açıklandı: İşte Türkiye'de Olay Olmayan Tek İl

Detaylı araştırmaların ardından sonuçları açıklayan Ajans Press, 2017 yılında Umut Vakfı ve medya yansımalarında Türkiye'de sadece 1 İlde olay yaşanmadığını açıkladı.

25 Ocak 2018 Perşembe 20:34
Araştırma Sonuçları Açıklandı: İşte Türkiye'de Olay Olmayan Tek İl

Ajans Press tarafından yapılan araştırmanın sonucu açıklandı ve Türkiye genelinde 2017 suç oranları açıklandı.

2017 yılına ait bireysel silahlanma olaylarını ve medya yansımalarını inceleyen Ajans Press, Umut Vakfı ve medya yansımalarından elde ettiği verilere göre, 2017 yılında 3 bin 494 bireysel silahlı olayda, 2 bin 187 kişi öldürülürken birçoğu ağır olmak üzere toplamda 3 bin 529 kişi yaralandı. Yaşanan olayların yüzde 40.70'i her çeşit tüfekle, yüzde 35,37'lik kısmı tabancayla, yüzde 20.58'lik kısmı da kesici aletlerle yaşanırken, yüzde 3,32'si beylik silah, yüzde 0,03'ü de dinamitle meydana geldi.

Birinci İstanbul

2017 Şiddet ve Cinayet Haritasında, ölüm ve yaralanma rakamlarına göz atıldığında, İstanbul 245 ölüm, 316 yaralıyla listede zirveyi önceki yıldaki gibi başka İle kaptırmadı. Onu 123 ölüm,195 yaralıyla Adana takip ederken üçüncü sırada 114 ölüm, 91 yaralıyla İzmir kendine yer buldu. Yaşanan olay sayısına göre incelendiğinde ise; yine ilk sırayı 351 olayla İstanbul alırken, 201 olayla Samsun, 165 olayla Adana, 152 olayla Antalya, 145 olayla Konya en çok olayın yaşandığı diğer iller oldu.

Haberler Yansıması

Silahlanma ve silahlı olaylarla ilgili haberlerin, son üç yıl içerisinde artışa geçtiği belirlendi. 2015 ve 2017 yılları arasında toplam 9 bin 273 silahlı olay haberi tespit edildi. Bireysel silahlanma ile ilgili, 2015 yılında 2 bin 175 olan haber sayısı 2016 yılında yaklaşık yüzde 25 artışla 2 bin 721 olarak belirlendi. 2017 yılında ise bir önceki yıla göre yüzde 28, 2015'e kıyasla yaklaşık yüzde 61 artışla 3 bin 494 bireysel silahlı olay medyaya yansıdı.

Olaysız Şehir: Bayburt

Bölge ve iller bazında inceleme yapıldığında, nüfus yoğunluğu ve sanayinin olduğu kentlerin yer aldığı Marmara Bölgesinde en çok suçun İstanbul'da yaşandığı görüldü. Karadeniz Bölgesinde en çok olay Samsun'da yaşanırken,Akdeniz Bölgesinde liderliği Adana, Ege Bölgesi'nde İzmir aldı. İç Anadolu'ya baktığımızda en çok olay Konya'da olurken Güneydoğu Anadolu'da Gaziantep, Doğu Anadolu Bölgesinde ise Malatya lider oldu. Bireysel silahlanma ile ilgili tüm Türkiye'de tek olay olmayan şehir Karadeniz'den Bayburt olarak öne çıktı.

Kpsscafe.com.tr  | Ankara

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 25.01.2018 20:55
Anahtar Kelimeler:
Bireysel SilahlanmaOlaysız IlBayburt
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Şeyma 37 dakika önce

Çok korkak insanlar normaldir

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