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Arabada Para Sayan Adama Önce Cinsel İlişki Teklif Etti Kabul Etmeyince..

Antalya'da 2 ay önce meydana gelen olayda bir kadın, bankadan aldığı 30 bin lirayı arabada sayan adamı görünce ona cinsel ilişki teklif etti. Adam teklifi kabul etmeyince başka yola başvurdu.

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Arabada Para Sayan Adama Önce Cinsel İlişki Teklif Etti Kabul Etmeyince..

Antalya'da 2 ay önce meydana gelen olayda bir kadın, bankadan aldığı 30 bin lirayı arabada sayan adamı görünce ona cinsel ilişki teklif etti. Adam teklifi kabul etmeyince başka yola başvurdu.

12 Temmuz 2018 Perşembe 17:05
Arabada Para Sayan Adama Önce Cinsel İlişki Teklif Etti Kabul Etmeyince..

Antalya'da meydana gelen olay akıllara durgunluk verdi.

Edinilen bilgilere göre geçtiğimiz 18 Mayıs günü öğle saatlerinde Kepez ilçesi Göksu Mahallesi Toptancı Hal Kompleksi yanında meydana gelen olayda, bir banka şubesinden 30 bin liralık parasını çeken A.C., park ettiği otomobilinin içine girerek bankadan çektiği parasını saymaya başladı. A.C.'nin otomobil içerisinde para saydığını görüp onu takibe alan Dilek Y., onun yanına gidip sohbet etmeye başladı. Gördüğü paraya göz koyan kadın, ormanlık alanda birlikte olabilecekleri teklifinde bulundu.

A.C. ise cinsel ilişki teklif eden kadına "Ramazan ayında utanmıyor musun?" diyerek, olumsuz karşılık verdi. Dilek Y. ise bunun üzerine A.C.'ye bu kez parasına dua okuyabileceği ve fal bakabileceği teklifinde bulundu. İlk teklifin ardından kadından gelen bu ikinci teklifi kabul eden A.C., aracına aldıktan sonra 200, 100 ve 50'lik desteler halindeki 30 bin lirayı kadına teslim etti. Bir süre elindeki paralara okuyup üfleyen Dilek Y., parayı teslim ettikten sonra otomobilden inip uzaklaştı. Kadının araçtan inmesinin ardından parayı yeniden saymaya başlayan A.C., 5 bin 400 lirasının eksik olduğu fark edince durumu hemen polis ekiplerine bildirdi.

Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri ise ihbar üzerine harekete geçti ve şüpheli Dilek Y.'yi önceki gün yakaladı. Dilek Y.'nin 16 suçtan kaydının bulunduğu, 4 olaydan 8 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı.

Karakolda ifadesi alınan Dilek Y., daha sonra sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

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Son DakikaCinsel IlişkiAntalya
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