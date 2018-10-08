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Araba İçinde Uyuşturucu Partisi

Aydın-İzmir otoyolunun Germencik'e yakın mevkiinde yol kenarında şüpheli bir araca baskın yapan jandarma ekipleri, iki şüphelinin uyuşturucu kullandığını tespit etti. Madde bağımlısı kadın, uyuşturucuyu göğsünden çıkarıp jandarmaya teslim etti.

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Araba İçinde Uyuşturucu Partisi

Aydın-İzmir otoyolunun Germencik'e yakın mevkiinde yol kenarında şüpheli bir araca baskın yapan jandarma ekipleri, iki şüphelinin uyuşturucu kullandığını tespit etti. Madde bağımlısı kadın, uyuşturucuyu göğsünden çıkarıp jandarmaya teslim etti.

08 Ekim 2018 Pazartesi 10:11
Araba İçinde Uyuşturucu Partisi

Olay, Aydın-İzmir otoyolu Alangüllü Park alanında yaşandı. Aydın İl Jandarma Komutanlığı asayiş timlerinin devriye faaliyeti sırasında Germencik dinlenme tesisleri yakınlarında bir araçtan şüphelenerek takibe aldı. Araçtaki kişilerin de şüpheli hareketler sergilediği fark edilerek kimlik kontrolü için araca baskın yapıldı. Bu sırada araçtaki şüpheliler de uyuşturucu madde kullandıklarını kabul etti. K.A. isimli kadın göğüs arasından peçete içerisinde folyoya sarılı halde 3.2 gram uyuşturucu maddeyi çıkarıp jandarma ekiplerine teslim etti. Şüphelilerin idrar tahlillerinde de uyuşturucu madde kullandıkları tespit edildi. İki şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin araç plakası daha önce aynı bölgenin farklı kısımlarında şüpheli hareketler sergilediği de görgü tanıkları tarafından ifade edildi.

Kaynaklar; (YENİ ASIR)

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Son Güncelleme: 08.10.2018 10:56
Anahtar Kelimeler:
araba uyuşturucu partisi
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