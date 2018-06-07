AÖF Bahar Dönemi Final Sınav Sonuçları Açıklandı!

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2017-2018 Bahar Dönemi Final Sınav Sonuçları açıklandı. Anadolu Üniversitesi'nin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden yapılan bilgilendirmede öğrencilerin sınav sonuçlarına https://aof.anadolu.edu.tr/ogrenci/Login.aspx adresi üzerinden erişim sağlayabileceği belirtildi.

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