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AÖF Bahar Dönemi Final Sınav Sonuçları Açıklandı!

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2017-2018 Bahar Dönemi Final Sınav Sonuçları açıklandı.

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AÖF Bahar Dönemi Final Sınav Sonuçları Açıklandı!

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2017-2018 Bahar Dönemi Final Sınav Sonuçları açıklandı.

07 Haziran 2018 Perşembe 16:48
AÖF Bahar Dönemi Final Sınav Sonuçları Açıklandı!

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2017-2018 Bahar Dönemi Final Sınav Sonuçları açıklandı. Anadolu Üniversitesi'nin resmi internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden yapılan bilgilendirmede öğrencilerin sınav sonuçlarına https://aof.anadolu.edu.tr/ogrenci/Login.aspx adresi üzerinden erişim sağlayabileceği belirtildi.

Sınava ilişkin aklınızda kalanları, sınavla ilgili yorumlarınızı sayfanın altında bulunan yorum kısmı vasıtasıyla bizlerle ve diğer ziyaretçilerimizle paylaşabilirsiniz.

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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