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Antalya'da Uçak Kazası!

Antalya'ya bağlı Manavgat ilçesinde eğitim uçağı düştü, pilot Serkan Dilci ve yardımcısı Deniz Adalı hayatlarını kaybetti. Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit, tek motorlu Cessna 152 tipi TC KIM tescilli eğitim uçağının düşme sebebinin yapılacak incelemeden sonra belli olacağını belirtti.

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Antalya'da Uçak Kazası!

Antalya'ya bağlı Manavgat ilçesinde eğitim uçağı düştü, pilot Serkan Dilci ve yardımcısı Deniz Adalı hayatlarını kaybetti. Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit, tek motorlu Cessna 152 tipi TC KIM tescilli eğitim uçağının düşme sebebinin yapılacak incelemeden sonra belli olacağını belirtti.

30 Ekim 2018 Salı 17:06
Antalya'da Uçak Kazası!

Antalya'ya bağlı Manavgat ilçesinde eğitim uçağı düştü, pilot Serkan Dilci ve yardımcısı Deniz Adalı hayatlarını kaybetti. Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit, tek motorlu Cessna 152 tipi TC KIM tescilli eğitim uçağının düşme sebebinin yapılacak incelemeden sonra belli olacağını belirtti.

Antalya’ya bağlı Manavgat ilçesi Karaöz mevkiinde saat 15:30 sıralarında tek motorlu Cessna 152 tipi TC KIM tescilli eğitim uçağı, toprak araziye düştü. Uçağın düştüğü ihbarı üzerine bölgeye, jandarmanın yanı sıra çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. Manavgat Kaymakamı Mustafa Yiğit, olayda pilot ve yanındaki yardımcı pilotun hayatını kaybettiğini açıkladı.

Kaymakam Mustafa Yiğit, uçağın düşme sebebinin yapılacak incelemeden sonra belirleneceğini söyledi. Pilot Serkan Dilci ve yardımcısı Deniz Adalı'nın cansız bedenleri, uçak enkazının altından çıkarıldı. 

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, olaya ilişkin Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, "Manavgat ilçesi Ulualan mevkisinde eğitim uçağı düştü. İlk tespitlerimize göre Yıldız Air firmasına ait uçağın pilotu Serkan Dilci ve yardımcısı vefat etti. Allahtan rahmet diliyorum. Jandarma ve 112 Acil Yardım ekipleri olay yerinde. Her türlü tedbiri almış durumdayız. Bu uçağın daha önce İzmir'de bir aracın çatısına basan uçak olduğu söyleniyor." ifadelerini kullandı.

TC KIM uçağı, 5 Ekim 2017’de Çorlu’da, 28 Eylül 2018’de de Aydın’ın Kulu ilçesi yakınlarında tarlaya mecburu iniş yapmıştı. Aynı uçak daha geçen yaz da İzmir Alaçatı yakınlarında habercileri taşıyan otomobile alçak uçuş sırasında çarpmış, aracın ön camı hasarlanmıştı.

Antalya’da eğitim uçağı düştü
Antalya'nın Manavgat ilçesinde eğitim uçağı düştü, pilot ve yardımcısı hayatını yitirdi.
30.10.2018

Kaynaklar; Hürriyet - Anadoolu Ajansı

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Son Güncelleme: 30.10.2018 18:24
Anahtar Kelimeler:
antalya da uçak kazası
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