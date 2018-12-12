Antalya'da eş değiştirme partisini polis bastı: 6 gözaltı

Antalya'da, polis ekipleri, internet üzerinden iletişime geçerek, fuhuş yapanlara ilişkin operasyon gerçekleştirildi.
'Swinger' (eş değiştirme) operasyonunda 6 kişi gözaltına alınırken, fuhşa zorlanan 5 kadın ise çetenin elinden kurtarıldı.
Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, sosyal paylaşım sitelerinden bağlantı kurup, fuhuş yapan grubu takibe aldı.
'Swinger' operasyonu çerçevesinde, 2 ay süren takipten sonra yeterince delil toplayan polisler, Antalya merkez ile Alanya ve Manavgat ilçelerindeki adreslere eş zamanlı baskın yaptı.
Operasyonlarda 6 erkek şüpheli, gözaltına alınırken, fuhşa zorlandığı tespit edilen 5 kadın ise kurtarıldı. Şüphelilerin kaldıkları yerlerde yapılan aramalarda, cinsel ürünler ve uyarıcı haplar ele geçirildi.
Şüpheliler, sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Burada mağdur sıfatıyla ifadesi alınan kadınlar, serbest bırakılırken, 6 kişinin sorgusunun devam ettiği belirtildi.
Kaynaklar; (DHA)
KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA
Yıl olmuş 2018 birileri fuhuşa zorlaniyor hiç inandırıcı değil kimse kimseye zorla bir şey yaptıramaz...
Yakalanmasalardı Zorlanmış Olmazlardı, Yakalanınca İşler Değişiyor
Bakiyorum bazi itler bu olayi mesru goruyor, ahmak itler.