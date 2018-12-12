Antalya'da eş değiştirme partisini polis bastı: 6 gözaltı

Antalya'da, polis ekipleri, internet üzerinden iletişime geçerek, fuhuş yapanlara ilişkin operasyon gerçekleştirildi.



'Swinger' (eş değiştirme) operasyonunda 6 kişi gözaltına alınırken, fuhşa zorlanan 5 kadın ise çetenin elinden kurtarıldı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, sosyal paylaşım sitelerinden bağlantı kurup, fuhuş yapan grubu takibe aldı.

'Swinger' operasyonu çerçevesinde, 2 ay süren takipten sonra yeterince delil toplayan polisler, Antalya merkez ile Alanya ve Manavgat ilçelerindeki adreslere eş zamanlı baskın yaptı.

Operasyonlarda 6 erkek şüpheli, gözaltına alınırken, fuhşa zorlandığı tespit edilen 5 kadın ise kurtarıldı. Şüphelilerin kaldıkları yerlerde yapılan aramalarda, cinsel ürünler ve uyarıcı haplar ele geçirildi.

Şüpheliler, sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Burada mağdur sıfatıyla ifadesi alınan kadınlar, serbest bırakılırken, 6 kişinin sorgusunun devam ettiği belirtildi.

Kaynaklar; (DHA)

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