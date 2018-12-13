Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Antalya İl Emniyet Müdür Yardımcısı intihar etti

Antalya İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Karaaslan, otomobilinin içinde üzerine zimmetli beylik tabancasıyla intihar ederek hayatına son verdi.

Antalya İl Emniyet Müdür Yardımcısı intihar etti

Antalya İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Karaaslan, otomobilinin içinde üzerine zimmetli beylik tabancasıyla intihar ederek hayatına son verdi.

13 Aralık 2018 Perşembe 10:54
Antalya İl Emniyet Müdür Yardımcısı intihar etti

Antalya İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Karaaslan, otomobilinin içinde üzerine zimmetli beylik tabancasıyla intihar ederek hayatına son verdi.
 

Kepez ilçesi seyir terasında saat 10.00 sıralarında cansız bedeni bulunan Karaaslan, bir süre önce eşini kanser nedeniyle kaybetmişti.

ANTALYA, (DHA)

Son Güncelleme: 13.12.2018 23:19
Anahtar Kelimeler:
antalya il emniyet müdür yardımcısı intihar etti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Att 5 gün önce

Ne kadar kötü haberlerle uyandık bugün :( cok zorsun hayat

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
mehmet ooo 5 gün önce

bu emniyet teşkilatı ne boyle ya Allah rahmet eylesin

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
.... 5 gün önce

Askerin polisin çalışma şartlarını düzeltin artik yeterr

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Ebru 5 gün önce

Yeter yaw polis olmak istiyordum artık olmak istemiyorum ne kadar polis varsa intihar ediyor bana göre değil

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Delitepeli 4 gün önce

Her bünye emir altında çalışmayı kaldıramaz

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Polisle teröristler arasında çatışma! 1 şehit
Polisle teröristler arasında çatışma! 1 şehit
Murat Özdemir Papağan'a İşkence Etti
Murat Özdemir Papağan'a İşkence Etti
Tren Kazasında Hareket Memurunun İfadesi Ortaya Çıktı
Tren Kazasında Hareket Memurunun İfadesi Ortaya Çıktı

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim