Antalya İl Emniyet Müdür Yardımcısı intihar etti

Antalya İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ali Karaaslan, otomobilinin içinde üzerine zimmetli beylik tabancasıyla intihar ederek hayatına son verdi.
Kepez ilçesi seyir terasında saat 10.00 sıralarında cansız bedeni bulunan Karaaslan, bir süre önce eşini kanser nedeniyle kaybetmişti.
ANTALYA, (DHA)
Son Güncelleme: 13.12.2018 23:19
Ne kadar kötü haberlerle uyandık bugün :( cok zorsun hayat
bu emniyet teşkilatı ne boyle ya Allah rahmet eylesin
Askerin polisin çalışma şartlarını düzeltin artik yeterr
Yeter yaw polis olmak istiyordum artık olmak istemiyorum ne kadar polis varsa intihar ediyor bana göre değil
Her bünye emir altında çalışmayı kaldıramaz