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Antalya Emniyetinden Şafak Baskını! 4 Kadını Hamama Kapatıp Fuhuşa Zorladılar

Antalya'da fuhuş yapıldığı tespit edilen hamam ve saunalara düzenlenen operasyonda 4 kadın fuhuş çetesinin elinden kurtarılırken, onları pazarladığı öne sürülen 3 pezevenk gözaltına alındı

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Antalya Emniyetinden Şafak Baskını! 4 Kadını Hamama Kapatıp Fuhuşa Zorladılar

Antalya'da fuhuş yapıldığı tespit edilen hamam ve saunalara düzenlenen operasyonda 4 kadın fuhuş çetesinin elinden kurtarılırken, onları pazarladığı öne sürülen 3 pezevenk gözaltına alındı

17 Nisan 2018 Salı 18:16
Antalya Emniyetinden Şafak Baskını! 4 Kadını Hamama Kapatıp Fuhuşa Zorladılar

Antalya'da fuhuş yapıldığı tespit edilen hamam ve saunalara düzenlenen operasyonda 4 kadın fuhuş çetesinin elinden kurtarılırken, onları pazarladığı öne sürülen 3 pezevenk gözaltına alındı.

Antalya il Emniyet Müdürlüğü asayiş Şube Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Muratpaşa ilçesi Lara bölgesindeki bazı hamam ve saunalarda kadınların fuhuş maksatlı çalıştırıldığını, bu kadınların zorla buralarda tutulduğu ihbarını aldı. İşyerlerine gece vakti eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, fuhuşa zorlandığı öne sürülen 4 kadın polis ekiplerince kurtarılırken, onları erkeklere pazarlayan 3 pezevenk gözaltına alındı. Kadınlar ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Polis ayrıca fuhuş için burada bulunan 7 kişinin ifadesini aldı. 

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Anahtar Kelimeler:
FuhuşFuhuş Baskını
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