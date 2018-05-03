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Antalya'da Korkunç Kaza: Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var

Son dakika haberi Antalya'dan. Edinilen bilgilere göre turistlerin olduğu bir minibüs ile otomobil çarpıştı. Kaza sonucu çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirildi.

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Antalya'da Korkunç Kaza: Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var

Son dakika haberi Antalya'dan. Edinilen bilgilere göre turistlerin olduğu bir minibüs ile otomobil çarpıştı. Kaza sonucu çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirildi.

03 Mayıs 2018 Perşembe 16:04
Antalya'da Korkunç Kaza: Çok Sayıda Ölü ve Yaralı Var

Son dakika haberi Antalya'dan geldi. Edinilen bilgilere göre Antalya'nın Kemer ilçesinde, bir minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybederken 5 kişi de yaralandı.

Bölgeden alınan son dakika bilgilerine göre, Caol Sanhez idaresinde olduğu öğrenilen 07 CTS 37 plakalı minibüs, Tekirova Mahallesi Faselis Kavşağı'nda, Ergin Erdem'in yönetiminde olan 07 GA 670 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışma sonucu meydana gelen feci kazada ilk belirlemelere göre, minibüste bulunan 4 Güney Koreli turist öldü, 4 turist ile otomobil sürücüsü Erdem yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. İhbar üzerine kısa süre içinde olay yerine gelen sağlık ekipleri, bazı yaralılara kalp masajı yaptı.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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