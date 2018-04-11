Antalya'da Komşu Kavgası Kanlı Bitti! 2 Ölü , 2 Yaralı

Kozağacı Mahallesi Elmalılar Mevkisinde, aralarında husumety bulunan komşular Salih A ile Hasan Borucu arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Bunun üzerine 56 yaşındaki Salih A. üzerindeki tabancayla 26 yaşındaki Hasan Borucu'ya ateş etmeye başladı. Kavgada Borucu ile kavgayı ayırmaya çalıştığı öğrenilen Hakan Borucu , İsmet Korkmaz ve Ahmet Memiş yaralandı. Sağlık ekipleri olay yerindeki ilk müdahelenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Hasan Borucu ve İsmet Korkmaz hayatını kaybetti, yaralılar Hakan Borucu ve Memiş yaralandı. Saldırıdan sonra kaçan Salih A. , polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

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