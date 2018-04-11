Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Antalya'da Komşu Kavgası Kanlı Bitti! 2 Ölü , 2 Yaralı

Antalya Serik'te aralarında husumet olduğu belirtilen komşular arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

banner396

Antalya'da Komşu Kavgası Kanlı Bitti! 2 Ölü , 2 Yaralı

Antalya Serik'te aralarında husumet olduğu belirtilen komşular arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

11 Nisan 2018 Çarşamba 23:31
Antalya'da Komşu Kavgası Kanlı Bitti! 2 Ölü , 2 Yaralı

Kozağacı Mahallesi Elmalılar Mevkisinde, aralarında husumety bulunan komşular Salih A ile Hasan Borucu arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Bunun üzerine 56 yaşındaki Salih A. üzerindeki tabancayla 26 yaşındaki Hasan Borucu'ya ateş etmeye başladı. Kavgada Borucu ile kavgayı ayırmaya çalıştığı öğrenilen Hakan Borucu , İsmet Korkmaz ve Ahmet Memiş yaralandı. Sağlık ekipleri olay yerindeki ilk müdahelenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Hasan Borucu ve İsmet Korkmaz hayatını kaybetti, yaralılar Hakan Borucu ve Memiş yaralandı. Saldırıdan sonra kaçan Salih A. , polis ekiplerince kıskıvrak yakalandı. 

Kamudan son dakika gelişmeleri, ekonomi haberleri ve daha fazlasını yakından takip etmek için kpss cafe mobil uygulamasını ücretsiz indirebilirsiniz.

KPSSCAFE - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
AntalyaAntalya Komşu Kavgası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Niğde'de İnşaattan Düşen 16 Yaşındaki İşçi Hayatını Kaybetti
Niğde'de İnşaattan Düşen 16 Yaşındaki İşçi Hayatını Kaybetti
TOKİ İnşaatında İskele Çöktü! 1 Ölü, 1 Yaralı
TOKİ İnşaatında İskele Çöktü! 1 Ölü, 1 Yaralı
İzmir Karşıyaka'da Liseli Dehşeti!
İzmir Karşıyaka'da Liseli Dehşeti!

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim