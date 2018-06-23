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Antalya'da Feci Olay: 3. Sınıf Emniyet Müdürü İntihar Girişiminde Bulundu

İntihar haberi Antalya'dan geldi. Edinilen son dakika bilgilerine göre Antalya'da 3. sınıf bir emniyet müdürü, görev yerinin değişmesi ve personel emrine verilmesi sonrası intihar etti.

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Antalya'da Feci Olay: 3. Sınıf Emniyet Müdürü İntihar Girişiminde Bulundu

İntihar haberi Antalya'dan geldi. Edinilen son dakika bilgilerine göre Antalya'da 3. sınıf bir emniyet müdürü, görev yerinin değişmesi ve personel emrine verilmesi sonrası intihar etti.

23 Haziran 2018 Cumartesi 11:10
Antalya'da Feci Olay: 3. Sınıf Emniyet Müdürü İntihar Girişiminde Bulundu

Son dakika haberi Antalya'dan geldi. Edinilen bilgilere göre Antalya'da 3. sınıf emniyet müdürü hakkındaki bir soruşturma açıldığı, açılan bu soruşturma sebebiyle ilçe emniyet müdürlüğü görevinden alınıp personel emrine verilince tabancasıyla intihar girişiminde bulundu. Sol omzundan yaralanan müdürün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Alınan son dakika bilgilerine göre önceki gün akşam saatlerinde Konyaaltı'nın Siteler Mahallesi'nde bulunan bir binada meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre, Antalya Emniyet Müdürlüğünde görev yapmkata olan 3. sınıf Emniyet Müdürü K.Y., geçirdiği bir soruşturma nedeniyle 30 Mart 2018 tarihinde gerçekleştirilen tayinle İlçe Emniyet Müdürlüğünden personel emrine verildi.

Kısa süre önce de başka bir ile tayini çıkan K.Y. isimli 3. sınıf emniyet müdürü, iddiaya göre bunalıma girdi. Akşam saatlerinde ise K.Y. beylik tabancasıyla intihar girişiminde bulundu. Omzundan yaralanan K.Y., sağlık ekipleri tarafından Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hastaneye çok sayıda müdür ve polis ekibi de gelerek geçmiş olsun dileklerini iletti. Sol omzundan kurşunun girip çıktığı belirlenen K.Y.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

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