Antalya'da Feci Kaza: Tanker ile Öğrenci Servisi Çarpıştı

Son dakika haberi az önce Antalya'dan geldi.

Edinilen son dakika bilgilerine göre Antalya’da akaryakıt tankeri ile bir öğrenci servisi çarpıştı. İki aracın çarpışması sonucu meydana gelen feci trafik kazasında, 1'i ağır olmak üzere toplamda 16 kişi yaralandı.

Servis sürücüsü Şaban Özkan'ın da yaralandığı kazanın ardından çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, ilk müdahalesini bölgede yaptıkları yaralıları çevedeki hastanelere kaldırdı.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA