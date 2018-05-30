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Antalya'da Doktora Çirkin Saldırı: Elini, Ayaklarını ve Ağzını Bağladılar..

Son dakika haberi Antalya'dan geldi. Edinilen son dakika bilgilerine göre randevu alarak özel muayeneye gelen bir çift doktora saldırdı.

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Antalya'da Doktora Çirkin Saldırı: Elini, Ayaklarını ve Ağzını Bağladılar..

Son dakika haberi Antalya'dan geldi. Edinilen son dakika bilgilerine göre randevu alarak özel muayeneye gelen bir çift doktora saldırdı.

30 Mayıs 2018 Çarşamba 16:28
Antalya'da Doktora Çirkin Saldırı: Elini, Ayaklarını ve Ağzını Bağladılar..

Feci haberin adresi Antalya oldu.

Edinilen son dakika bilgilerine göre bugün saat 14.40 sularında Muratpaşa ilçesi Deniz Mahallesi 122 sokakta bir apartmanın 1. katında bulunan İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Aysel Oktay'a ait özel muayenede meydana gelen feci olayda, eşinin rahatsız olduğunu ileri süren bir kadın, randevu aldı. Saat 14.20 sıralarında randevusuna gelen kadın  ile kocası burada bir süre sıra bekledi. Sıra bekleyen çift, içeride yalnız olan Dr. Aysel Oktay'ı, bıçak zoruyla etkisiz hale getirip, daha sonra iple ayağını elini ve bezle de ağzını bağladı.

DARP ETTİLER

Çiftin saldırısı sırasında doktor karşılık vermeye ve direnmeye çalıştı ancak saldırganlar, kadını bağlarken darp etti. İş yerinde bulunan bilgisayar, cep telefonu, hediyelik birkaç parça ziynet eşyasını çalıp kayıplara karışan çift, doktora dehşeti yaşatı. Yaşanan korkunç olay sonrası sürünerek mutfağa kadar giden Oktay, burada ayağındaki ipi kendi imkanları ile kesti. Olayın şokuyla hızla aşağına koşan Oktay'ın elindeki ipi ise komşusu berber Hasan Ali Çoban kesti ve durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Karı koca olduğu ileri sürülen çifti yakalamak için polis geniş çaplı inceleme başlattı.

ELLERİ AYAKLARINI BAĞLAYIP..

Bina girişinde esnaflık yapmakta olan Hasan Ali Çoban, yaşanan olay ile ilgili basın mensuplarına şu açıklamaları yaptı:

"Bir karı koca çift doktor olan Aysel Oktay hanımın yanına geliyor. İçeriye girip bıçak çekip kıpırdama seni öldürürüz diyorlar. Elini ağzını ayağını bağlıyorlar. Ziynet eşyasını alıyorlar. Kasanın anahtarını istemişler. Laptop ve ziynet eşyasını aldılar. Telefonlarını aldılar. Ayağını kendi kesmiş elini de ben ipleri de ben kestim. Hemen polisi aradım"

KPSSCAFE.COM.TR  |  ANKARA

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AntalyaAntalya HaberDoktor
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