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Antalya'da Balkona Salıncak Kurdular: İki Çocuk..

Antalya'da yaşanan olayda sorumsuz bir anne baba balkona salıncak kurdu.

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Antalya'da Balkona Salıncak Kurdular: İki Çocuk..

Antalya'da yaşanan olayda sorumsuz bir anne baba balkona salıncak kurdu.

31 Mayıs 2018 Perşembe 20:22
Antalya'da Balkona Salıncak Kurdular: İki Çocuk..

Show Haber canlı yayınında tüyler ürperten görüntüler yayımlandı. Yayınlanan görüntülerde sorumsuz anne babanın müsaade ettiği salıncak bir apartmanın 3. katına hem de açık balkona kurulmuş. 

Kurulan salıncaktan iki çocuktan birisi salıncağı sallıyor, diğeri ise salıncağın üzerinde eğleniyor. Salıncaktan elini bırakırsa dengesini kaybedip, 3 kattan yere çakılması an meselesi...

Açık balkondaki bu akılalmaz görüntüleri kaydeden vatandaş ise tepkisini "Böyle anne baba olamaz, Çocukların düşmesine ramak kala." sözleriyle dile getiriyor: 

Sokaktan çocuklara bağıran bir diğer vatandaş ise çocuğun düşmemesi için 'Elini salıncaktan bırakma" uyarısında bulunuyor.

 Eğer çocukların ebeveynleri tehlikenin farkına zamanında varmazsa eğlence facia ile bitebilir.

KPSSCAFE.COM.TR  |  ANKARA

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SalıncakSon DakikaHaberAntalya
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