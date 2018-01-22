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Antalya'da Akıma Kapılan İşçilerden Birisi Feci Şekilde Can Verdi!

Antalya'nın Serik ilçesinde çalıştıkları inşaatte elektrik akımına kapılan suriyeli işçilerden birinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

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Antalya'da Akıma Kapılan İşçilerden Birisi Feci Şekilde Can Verdi!

Antalya'nın Serik ilçesinde çalıştıkları inşaatte elektrik akımına kapılan suriyeli işçilerden birinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

22 Ocak 2018 Pazartesi 13:59
Antalya'da Akıma Kapılan İşçilerden Birisi Feci Şekilde Can Verdi!

Antalya'da Akıma Kapılan İşçilerden Birisi Feci Şekilde Can Verdi!

Antalya'nın Serik ilçesinde çalıştıkları inşaatte elektrik akımına kapılan suriyeli işçilerden birinin hayatını kaybettiği öğrenildi.  Elde edilen bilgilere göre, Antalya'nın Serik ilçesi Kökez Mahallesi'ndeki bir inşaatta çalışan Suriyeli işçiler Ahmud El Hamdo (25 yaşında) ve Beşer El Nahar (23 Yaşında) , taşıdıkları demir parçasının elektrik hattına teması sonucu akıma kapıldılar.

İşçilerden 25 yaşındaki Ahmud El Hamdo olay yerinde korkunç şekilde can verirken, Nahar'ın ise ağır yaralandığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahelesinin ardından Serik Devlet Hastanesine kaldırılan Suriyeli işçi, daha sonra yanık ünitesi bulunan Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

25 yaşında hayatını kaybeden diğer işçinin cenazesi, inceleme sonrası otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Polis ekipleri, inşaat sahibi ve yüklenici firmanın temsilcisini gözaltına aldı.

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