Antalya Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçim Sonucu

Seçim sonuçları açıklanmaya başladı.

Cumhurbaşkanı ve 27. dönem Milletvekili seçim sonuçları açıklanmaya başladı. Türkiye genelinde açılan sandık sayısı yüzde 40'a yaklaşırken İllerin seçim sonuçları araştırılmaya başlandı. En çok merak edilen iller arasında Antalya'nın seçim sonucu oldu.

Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimleri için bugün sandık başına giden Antalyalılar, verdikleri oylara göre sonuçların nasıl olduğunu araştırmaya başladı. Biz de Kpsscafe.com.tr olarak Antalya seçim sonuçlarına haberimizde yer verdik.

ÖNCEKİ SEÇİMDE ANTALYA'DA SONUÇLAR NEYDİ?

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA