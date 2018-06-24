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Antalya Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçim Sonucu

Antalya seçim sonuçları araştırılmaya başlandı. Sandıkların açılması ile birlikte kesin olmayan ilk sonuçlar da açıklanmaya başladı.

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Antalya Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçim Sonucu

Antalya seçim sonuçları araştırılmaya başlandı. Sandıkların açılması ile birlikte kesin olmayan ilk sonuçlar da açıklanmaya başladı.

24 Haziran 2018 Pazar 19:04
Antalya Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçim Sonucu

Seçim sonuçları açıklanmaya başladı.

Cumhurbaşkanı ve 27. dönem Milletvekili seçim sonuçları açıklanmaya başladı. Türkiye genelinde açılan sandık sayısı yüzde 40'a yaklaşırken İllerin seçim sonuçları araştırılmaya başlandı. En çok merak edilen iller arasında Antalya'nın seçim sonucu oldu.

Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimleri için bugün sandık başına giden Antalyalılar, verdikleri oylara göre sonuçların nasıl olduğunu araştırmaya başladı. Biz de Kpsscafe.com.tr olarak Antalya seçim sonuçlarına haberimizde yer verdik.

ÖNCEKİ SEÇİMDE ANTALYA'DA SONUÇLAR NEYDİ?

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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