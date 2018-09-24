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Annesi emzirirken nefessiz kalan bebek hayatını kaybetti

Şanlıurfa'ya bağlı Ceylanpınar ilçesinde üç aylık bebek, annesi tarafından emzirilirken soluk borusuna süt kaçması neticesinde boğularak yaşamını yitirdi.

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Annesi emzirirken nefessiz kalan bebek hayatını kaybetti

Şanlıurfa'ya bağlı Ceylanpınar ilçesinde üç aylık bebek, annesi tarafından emzirilirken soluk borusuna süt kaçması neticesinde boğularak yaşamını yitirdi.

24 Eylül 2018 Pazartesi 09:20
Annesi emzirirken nefessiz kalan bebek hayatını kaybetti

Şanlıurfa'ya bağlı Ceylanpınar ilçesinde annesinin emzirdiği esnada nefessiz kalan üç aylık Suriyeli bebek hayatını kaybetti.

Ajanslara yansıyan bilgiye göre, Ceylanpınar'a bağlı Aslanbaba Mahallesi'nde üç aylık Behiye Musa'yı emziren Suriyeli anne Fadime Musa, bebeğin nefessiz kaldığını fark etmesi üzerine durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Eve gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalenin ardından bebeği Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Emzirme esnasında soluk borusuna süt kaçtığı belirlenen Suriyeli ailenin bebeği, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Bebeğin cenazesi, savcılık incelemesinden sonra otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaynaklar; (AA)

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Kadın uyumustur

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