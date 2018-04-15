Anneden Öz Kızı Hakkında Kan Donduran İfade: Beni Kıskandığı İçin Sevgilimle..

İstanbul'da görülen cinsel istismar davasında annenin mahkemede söyledikleri tüyler ürpertti.

Boşanarak hayatlarını ayıran Tekin P. ve Leyla K. isimli çiftinin çocuklarının velayeti mahkeme tarafından babaya verildi. Hafta sonu annesinde kalan 12 yaşındaki kız, iddiaya göre annesinin erkek arkadaşı tarafında cinsel istismara uğradı. Olayı duyan baba Tekin P. ise kızına cinsel istismarda bulunan Cumali A. hakkında şikayetçi olmuş ve Cumali A. hakkında makemece tutuklama kararı verildi. Önceki gün ise dava duruşması görüldü.

İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Cumali A., müşteki babası Tekin P. ve anne Leyla K. katıldı. Bunların yanı sıra davaya Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı adına avukat Hatice Boz da katıldı. Duruşmaya gelen mağdure H.P. ise pedagog beyanı gözetilerek duruşma salonundan dışarı çıkarıldı. Duruşmada savunmasını yapan tutuklu sanık Cumali A., mağdurenin annesiyle 5 yıldır birlikte olduklarını kaydederek suçlamaları reddetti ve şu açıklamaları yaptı:

"Mağdure sadece bir kez çalıştığım dükkana geldi. Annesiyle ilişkim olduğu için beni kıskanmış olabilir. Annesi benim sevgilim. İddia edildiği gibi herhangi bir cinsel istismar olayı olmadı. Tahliyemi istiyorum"

YALAN SÖYLÜYOR

Kızın annesi ise mahkemede kızının yalan söylediğini dile getirerek şu açıklamaları yaptı:

"Çocuğun velayeti babasındaydı. Bana ise hafta sonları gelirdi. Cumali A. dükkanında kalıyordu. Benim evimde kaldığı olmadı. Sanık ile 6 yıldır beraberliğim var. Kızım yalan söylüyor. Öyle bir şey yok. Kızım beni kıskanıyor. Genelde aile içerisinde ve okul hayatında yalan söyler. Eski kocamla tartıştığımızda 'sizi boşandıracağım' falan demişti. Sanığın bu eylemi yapmadığına inanıyorum"

BABA: ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM

12 yaşındaki kızın babası Tekin P. de, soruşturma aşamasında verdiği ifadesinin doğru olduğunu belirterek şikayetçi olmadığını kaydetti. Babanın şikayetçi olmaması salondakileri şaşırtırken mahkeme başkanı mağdurenin babasına neden şikayetçi olmadığını sordu. Baba Tekin P., "Kızım her gün evde ağlıyor psikolojisi bozuktur. Dava sürecinde ise psikolojisinin daha fazla bozulmasını istemiyorum" dedi. Savunmalarına devam eden baba Tekin P., "Kızım annesini kıskandığı için böyle bir şey yapmıştır. Fakat kızım yalancı değildir. Bu olay yaşandıktan sonra karakola gittiğimizde kızıma olayın aslını sorduğumda, tabletle oynarken seslerin geldiğini duydum ve kapı aralıktı cinsel beraberlik yaşadıklarını gördüğünü ve intikam almak için ifade vermek istediğini söylemişti. Benim kızım onurludur. Küçüktür ama yüreği büyüktür" dedi. Duruşmada anne ve babanın şikayetini geri çekmesinin üzerine, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı vekili Hatice Boz ise, "Şikayetimiz devam ediyor" dedi.

Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilirken mahkeme ertelendi.

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