Anne ve Babasını Öldürtükten Sonra İntihar Etti

Uşak'ta üniversiteye hazırlandığı öğrenilen genç, anne ve babasını öldürdükten sonra kendi hayatına son verdi. Elde edilen bilgilere göre, Uşak Bilim Sanat Merkezi'ndeki mesai arkadaşları , 52 yaşındaki mesai arkadaşları Murat Metin'i okula gelmemesi üzerine aradı.

Metin'e ulaşamayan arkadaşları durumu emniyet mensuplarına bildirdi. Çilingir yardımıyla Murat Metin'in Kemal Öz Mahallesindeki evine giren polis ekipleri korkunç manzarayla karşılaştı. Murat Metin, 49 yaşındaki Eşi Nadire ve oğlu 18 yaşındaki Fatih Alim'in cansız bedenlerini bulan ekipler, üniversite sınavına hazırlanan Fatih Alim Metin'in öğretmen babası ve emekli öğretmen annesini av tüfeğiyle öldürdükten sonra intihar ettiğini belirledi.

Uşak İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder de olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Cesetlerin İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderilerek inceleneceğini öğrenildi.

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