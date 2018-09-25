Anne dehşeti... Görüntüler yürek sızlattı

İstanbul'un Tuzla ilçesinde bir annenin sokak ortasında çocuğuna şiddet uygulaması mahalle sakinlerini ayağa kaldırdı. Psikolojik sıkıntıları olduğu belirlenen annenin küçük kız çocuğunu sokak ortasında yere fırlatması güvenlik kameralarına yansıdı. Annenin sokakta küçük kızıyla yürüdüğü sırada kızının elinden tutarak yere fırlattığı görülüyor. Bir başka kamera açısında ise yine annenin kızına kötü davranıp şiddet uyguladığı net bir şekilde görülüyor.

İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirinin ulaştığı anne, çocuğuna şiddet uyguladığı iddialarını yalanlayarak muhabire hakaretler yağdırdı. Sokakta kızını itip kakan anne kamerayı görünce darp iddialarına yalanlayarak polis çağırma tehditlerinde bulundu.

Talihsiz küçük kızına şiddet uyguladığına şahit olan mahalleliler durumdan şikayetçi oldu olarak polise bildirimde buundu. Mahalle sakinlerinden Gülçin Günel, "Biz dükkanın önünde oturuyorduk. Aşağıdan geliyordu zaten çocuk başını filan tutuyordu sürekli. Olayı anlamadan bir bağrışma filan oldu. Kadının bir yüz ifadesi var. O esnada çocuğun kolunu filan çekti. Müdahale etmeye çalıştım. 'Çocuğumu giydireceğim polise götüreceğim' demeye başladı. Saçmalamaya başladı. Çocuğu dövüp de bayılttığını söyleyenler var. Böyle olaylar çıkınca biz geç farkına vardık. Ben sadece darp ediyor diye gördüm. Ama çocuğa inanılmaz bir şiddet uygulamış, saçını çekip sigara söndürmüş çocuğun üzerinde" ifadelerini kullandı.

İşte evin içinden görüntüler;

Kaynaklar; İHA - Hürriyet

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