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Anne dehşeti... Görüntüler yürek sızlattı

İstanbul'un Tuzla ilçesinde bir annenin küçük kız çocuğuna sokakta şiddet uyguladığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerin ortaya çıkmasından sonra anne A.D. bugün polis tarafından gözaltına alınarak emniyete gönderildi. İfadesi alınmaya başlanan annenin psikolojik sorunlarının olduğu tespit edildi. Şiddet gören kız çocuğu koruma altına alındı. Şiddet gören minik kız çocuğunun annesiyle birlikte yaşadığı eve giden polisler duvarlardaki yazıları görünce şok yaşadı. İçler acısı haldeki evde çöplerin biriktiği ve duvarlarında birçok yazılar olduğu görüldü.

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Anne dehşeti... Görüntüler yürek sızlattı

İstanbul'un Tuzla ilçesinde bir annenin küçük kız çocuğuna sokakta şiddet uyguladığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerin ortaya çıkmasından sonra anne A.D. bugün polis tarafından gözaltına alınarak emniyete gönderildi. İfadesi alınmaya başlanan annenin psikolojik sorunlarının olduğu tespit edildi. Şiddet gören kız çocuğu koruma altına alındı. Şiddet gören minik kız çocuğunun annesiyle birlikte yaşadığı eve giden polisler duvarlardaki yazıları görünce şok yaşadı. İçler acısı haldeki evde çöplerin biriktiği ve duvarlarında birçok yazılar olduğu görüldü.

25 Eylül 2018 Salı 15:42
Anne dehşeti... Görüntüler yürek sızlattı

İstanbul'un Tuzla ilçesinde bir annenin sokak ortasında çocuğuna şiddet uygulaması mahalle sakinlerini ayağa kaldırdı. Psikolojik sıkıntıları olduğu belirlenen annenin küçük kız çocuğunu sokak ortasında yere fırlatması güvenlik kameralarına yansıdı. Annenin sokakta küçük kızıyla yürüdüğü sırada kızının elinden tutarak yere fırlattığı görülüyor. Bir başka kamera açısında ise yine annenin kızına kötü davranıp şiddet uyguladığı net bir şekilde görülüyor.

İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirinin ulaştığı anne, çocuğuna şiddet uyguladığı iddialarını yalanlayarak muhabire hakaretler yağdırdı. Sokakta kızını itip kakan anne kamerayı görünce darp iddialarına yalanlayarak polis çağırma tehditlerinde bulundu.

Talihsiz küçük kızına şiddet uyguladığına şahit olan mahalleliler durumdan şikayetçi oldu olarak polise bildirimde buundu. Mahalle sakinlerinden Gülçin Günel, "Biz dükkanın önünde oturuyorduk. Aşağıdan geliyordu zaten çocuk başını filan tutuyordu sürekli. Olayı anlamadan bir bağrışma filan oldu. Kadının bir yüz ifadesi var. O esnada çocuğun kolunu filan çekti. Müdahale etmeye çalıştım. 'Çocuğumu giydireceğim polise götüreceğim' demeye başladı. Saçmalamaya başladı. Çocuğu dövüp de bayılttığını söyleyenler var. Böyle olaylar çıkınca biz geç farkına vardık. Ben sadece darp ediyor diye gördüm. Ama çocuğa inanılmaz bir şiddet uygulamış, saçını çekip sigara söndürmüş çocuğun üzerinde" ifadelerini kullandı.

İşte evin içinden görüntüler;

Evin iÃ§i kan dondurdu

Evin iÃ§i kan dondurdu

Evin iÃ§i kan dondurdu

Evin iÃ§i kan dondurdu

Evin iÃ§i kan dondurdu

Evin iÃ§i kan dondurdu

Kaynaklar; İHA - Hürriyet

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Anahtar Kelimeler:
anne dehşeti görüntüler yürek sızlattı
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