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Ankara'ya Yıldırım Düştü (Ankara Hava Durumu)

Ankara'da şiddetli yağmur başladı. Yağmur ile birlikte başlayan gök gürültüsü vatandaşlara panik anları yaşattı.

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Ankara'ya Yıldırım Düştü (Ankara Hava Durumu)

Ankara'da şiddetli yağmur başladı. Yağmur ile birlikte başlayan gök gürültüsü vatandaşlara panik anları yaşattı.

20 Haziran 2018 Çarşamba 14:16
Ankara'ya Yıldırım Düştü (Ankara Hava Durumu)

Son dakika haberi: Ankara'da şiddetli yıldırım düştü.

Ankara'da saatler 14,00'ı gösterdiğinde bir anda şiddetli bir yağış başladı. Gök gürültüsü ile birlikte hızlı şekilde başlayan yağmur bir anda hızlandı. Yağmur ile birlikte art arda da şiddetli şimşekler ve yıldırımlar olmaya başladı.

Saatler 14,30'u gösterdiğinde bulutlar nedeniyle kararan hava, şiddetli bir yıldırımım düşmesi ile aydınlandı Ankara merkez Yenimahalle İlçesine yakın bölgeye düştüğü tahmin edilen yıldırım, şiddetli ses çıkardı. Öyleki çevrede bulunan arabaların alarmları ötmeye başladı.

Şiddetli yıldırım düşmesi sonucu vatandaşlar, yıldırımın nereye düştüğünü araştırmaya başladı. Bu konuda bilgi gelir gelmez haberimize ekleyeceğiz.

Şiddetli yıldırımın ardından art arda şimşekler de çakmaya devam ediyor.

ANKARA HAVA DURUMU

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Son Güncelleme: 20.06.2018 15:47
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