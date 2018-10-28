ankara da vahşet

Ankara'ya bağlı Altındağ ilçesindeki ormanlık alanda kafası parçalanarak öldürülmüş Suriye uyruklu bir erkek çocuğuna ait ceset bulundu.

Ajanslara yansıyan bilgiye göre, Altındağ ilçesinin Doğantepe Mahallesi'nde sabah saatlerinde ormanlık alanda kafası parçalanmış çocuk cesedi olduğunu gören vatandaşlar, polise ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundular.



Olay yerine gelen ekipler, çocuğun hayatını kaybettiğini tespit etti.



Üzerinden Cumali Elselim (15) adına düzenlenmiş kimlik belgesi çıkan çocuk cesedinde inceleme yapan polis ekipleri, olayın aydınlatılması için çalışma ve soruşturma başlattı.

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