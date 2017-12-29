Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Ankara'da Tarihi İmza! Anlaşma Tamam (S-400 Nedir?)

S-400 Füze savunma sistemlerinde son nokta bugün atılan imzalarla konuldu. Türkiye ile Rusya arasında S-400 anlaşması bugün imzalandı. Son ayların en çok konuşulan konularından birisi olan s-400 anlaşmasında sona gelindi.

banner396

Ankara'da Tarihi İmza! Anlaşma Tamam (S-400 Nedir?)

S-400 Füze savunma sistemlerinde son nokta bugün atılan imzalarla konuldu. Türkiye ile Rusya arasında S-400 anlaşması bugün imzalandı. Son ayların en çok konuşulan konularından birisi olan s-400 anlaşmasında sona gelindi.

29 Aralık 2017 Cuma 13:24
Ankara'da Tarihi İmza! Anlaşma Tamam (S-400 Nedir?)

Ankara'da Tarihi İmza! Anlaşma Tamam

S-400 Füze savunma sistemlerinde son nokta bugün atılan imzalarla konuldu. Türkiye ile Rusya arasında S-400 anlaşması bugün imzalandı. Son ayların en çok konuşulan konularından birisi olan s-400 anlaşmasında sona gelindi. Rus Savunma Sanayi şirketi Rostech Başkanı Çermezov, Türkiye'ye S-400 füze savunma sistemleri sevkiyatının 2019 yılı sonunda başlayacağını geçtiğimiz hafta içerisinde açıklamıştı. Türkiye ile Rusya arasında S-400 füze savunma sistemleriyle ilgili anlaşmanın bugün resmiyete kavuştuğu ve imzaların atıldığı bildirildi.

s-400 Nedir?

S-400 Triumf (Rusça: С-400 "Триумф" NATO kod adı: SA-21 Growler ) orta menzilli hava savunma sistemi S-300'den geliştirilmiş yeni nesil Rus yapımı bir kısa-orta-uzun menzilli hava savunma füze sistemidir.S-400 1979'da S-300'ün ortaya çıkmasından hemen sonra 1980'lerin başında o zamanki adıyla Almaz Merkezi Tasarım Bürosu tarafından (günümüzde Almaz Bilimsel Endüstriyel Şirketi) Sovyetler Birliği'nde geliştirilmeye başlanmış ve gelişim süreci SSCB'nin dağılması nedeniyle uzun bir evrim olmuştur. S-400'ün S-300 sistemlerinden en önemli farkı daha fazla hedefi aynı anda takip edebilmesi ve gelişmiş elektronik karşı tedbirlere sahip olmasıdır. Ayrıca S-400'de kullanılan radarlar hafif radar izine sahip olan ve hayalet uçak tabir edilen hedefleri takip edebilme yeteneğine sahiptir. 

KPSSCAFE.COM.TR - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 29.12.2017 13:29
Anahtar Kelimeler:
Tarihi ImzaS400 AnlaşmasıS400 Anlaşması Tamamlandı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mahir Ünal: " PKK Ne Diyorsa, CHP Onu Diyor"
Mahir Ünal: " PKK Ne Diyorsa, CHP Onu Diyor"
Milli Eğitim Bakanlığı 2018 Sınav Takvimini Açıkladı ( Hangi Sınav Ne Zaman Yapılacak?)
Milli Eğitim Bakanlığı 2018 Sınav Takvimini Açıkladı ( Hangi Sınav Ne Zaman Yapılacak?)
Abdullah Gül'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Yeni KHK Yanıtı
Abdullah Gül'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Yeni KHK Yanıtı

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim