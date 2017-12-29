Ankara'da Tarihi İmza! Anlaşma Tamam (S-400 Nedir?)

Ankara'da Tarihi İmza! Anlaşma Tamam

S-400 Füze savunma sistemlerinde son nokta bugün atılan imzalarla konuldu. Türkiye ile Rusya arasında S-400 anlaşması bugün imzalandı. Son ayların en çok konuşulan konularından birisi olan s-400 anlaşmasında sona gelindi. Rus Savunma Sanayi şirketi Rostech Başkanı Çermezov, Türkiye'ye S-400 füze savunma sistemleri sevkiyatının 2019 yılı sonunda başlayacağını geçtiğimiz hafta içerisinde açıklamıştı. Türkiye ile Rusya arasında S-400 füze savunma sistemleriyle ilgili anlaşmanın bugün resmiyete kavuştuğu ve imzaların atıldığı bildirildi.

s-400 Nedir?

S-400 Triumf (Rusça: С-400 "Триумф" NATO kod adı: SA-21 Growler ) orta menzilli hava savunma sistemi S-300'den geliştirilmiş yeni nesil Rus yapımı bir kısa-orta-uzun menzilli hava savunma füze sistemidir.S-400 1979'da S-300'ün ortaya çıkmasından hemen sonra 1980'lerin başında o zamanki adıyla Almaz Merkezi Tasarım Bürosu tarafından (günümüzde Almaz Bilimsel Endüstriyel Şirketi) Sovyetler Birliği'nde geliştirilmeye başlanmış ve gelişim süreci SSCB'nin dağılması nedeniyle uzun bir evrim olmuştur. S-400'ün S-300 sistemlerinden en önemli farkı daha fazla hedefi aynı anda takip edebilmesi ve gelişmiş elektronik karşı tedbirlere sahip olmasıdır. Ayrıca S-400'de kullanılan radarlar hafif radar izine sahip olan ve hayalet uçak tabir edilen hedefleri takip edebilme yeteneğine sahiptir.

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