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Ankara'da Polislere FETÖ operasyonu

Ankara'da Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ)'nün Emniyet Teşkilatı içerisindeki mahrem yapılanmasına operasyon düzenlendi.

Ankara'da Polislere FETÖ operasyonu

Ankara'da Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ)'nün Emniyet Teşkilatı içerisindeki mahrem yapılanmasına operasyon düzenlendi.

08 Şubat 2019 Cuma 08:49
Ankara'da Polislere FETÖ operasyonu

Ankara'da Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ)'nün Emniyet Teşkilatı içerisindeki mahrem yapılanmasına operasyon düzenlendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi ve örgütün emniyet mahrem yapılanması içerisinde bulunan, 1'i eski komiser, 1'i eski komiser yardımcısı, 21'i eski polis memuru olan, 21'i kamudan ihraç edilmiş, 2'si emekli toplam 23 şüpheli hakkında Ankara, Denizli, Kırşehir, Adana, Sivas, Muğla ve Bolu illerinde gözaltı kararı verildi. Şu ana kadar 17 şüpheli gözaltına alındı.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 08.02.2019 12:48
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