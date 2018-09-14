Ankara'da Operasyonlar : Gözaltılar Var

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından şehir merkezinde DEAŞ üyelerinin kaldığı tespit edilen evlere operasyon gerçekleştirildi. Terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla B.K, S.H.K, H.T. ile M.T. gözaltına alındı. Bir şüpheliyi ise yakalama çalışmaları sürüyor.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda, çok miktarda örgütsel doküman ve materyal ele geçirildi.

Zanlılar, sağlık kontrolünden sonra işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynaklar; Anadolu Ajansı

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