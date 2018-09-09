Ankara'da Durakta Dehşet : Ben Şeytanım Deyip Öldürdü...

Akıl almaz olay, Ankara'yaEtimesgut ilçesinde 7 Eylül 2018 Cuma günü sabah saatlerinde meydana geldi. Ajanslara yansıyan bilgiye göre, sabah saatlerinde işe gitmek için otobüs durağında bekleyen vatandaşlar, Hakkı Ç. isimli kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Durakta otobüs bekleyen vatandaşlar sağa sola kaçışırken, Mert K., Hayrullah A. ve ismi belirlenemeyen 2 kişi bıçak darbeleriyle yaralandı. Hakkı Ç., yere yığılan Mert K. ve Hayrullah A.'yı düştükleri yerde bıçaklamaya devam etti. Çevredeki vatandaşlar durumu hemen polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Hayrullah A. ile ismi belirlenmeyen 2 kişiyi hastaneye kaldırırken, Mert K.'nın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Hastaneye kaldırılan Hayrullah A.'nın ise yolda tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdiğini belirtildi.

Polis ekipleri, saldırganı etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. Daha sonra olayın yaşandığı yerde çevre güvenliği alan polis, durumu Olay Yeri İnceleme Birimi'ne bildirdi. İnceleme ekipleri, olayda kullanılan bıçakla birlikte tüm delilleri titizlikle muhafaza altına alarak durumu savcıya bildirdi. Savcının olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından Mert K.'nın cansız bedeni Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Gözaltına alınan saldırgan Hakkı Ç., emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakkı Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ölen Mert K’nın dayısı Eyüp Güneş, “Olayı ilk öğrendiğimizde farklı farklı şeyler söylendi. Daha sonra net olarak öğrendik ki birbirini hiç tanımayan 5 kişi otobüs durağında bekliyormuş. O sırada bir kişi yanlarına yaklaşmış ve ‘Sen Müslüman mısın?' diye sormuş. ‘Müslümanım' cevabını alınca, ‘Ben şeytanım' demiş ve oradaki insanlara saldırmış. Birbirini hiç tanımayan 4 kişiyi bıçak darbeleriyle yaralamış. Yeğenimiz de olay yerinde vefat etti. Diğer arkadaşın da hastaneye giderken yolda öldüğünü öğrendik” şeklinde konuştu.

Dayı Güneş, “O şahıs böyle bir katliam yaptı ve bizleri yaktı. Bu olay bizi çok düşündürdü. Yurt dışında meydana gelen terör olayları gibi mi diye düşündük. Adalete güveniyoruz. Biz iki yıl önce kuzenini şehit verdik. İnşallah bu saldırgan gerekli cezayı alacaktır” diye konuştu. Baba Erkan K. ise, “Saldırganın kanunlar çerçevesinde gerekli cezayı almasını istiyoruz” dedi. Polisin olayla ilgili incelemeleri devam ediyor.

Kaynaklar; İhlas Haber Ajansı

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA