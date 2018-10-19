Ankara’da asayiş uygulaması: Çok Sayıda Gözaltı var

İçişleri Bakanlığı'nın talimatı ile Ankara'da gerçekleştirilen asayiş uygulamasında, bazı suçlardan arandığı tespit edilen 42 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 22:00 - 01:00 saatlerinde 11 park, 8 yol güzergahı ve 8 sabit noktada düzenlenen uygulamada 9 bin 969 kişinin kimlik bilgisi sorgulandı ve 2 bin 451 araçta arama yapıldı.

42 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan asayiş uygulaması kontrollerinde, bazı suçlardan arandığı tespit edilen 42 kişi yakalandı ve yakalanlar arasından ikisi hakkında adli idari işlem yapıldı.

Denetimlerde 43 araçla ilgili 16 bin 919 lira cezai işlem uygulayan ekipler, 7 aracı trafikten men etti.

Çalışmalar kapsamında denetlenen 23 iş yerinden 11’inin sorumlularına da cezai işlem uygulandı.

Kaynaklar: Anadolu Ajansı

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