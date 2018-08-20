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Ankara'da ABD Büyükelçiliğine silahlı saldırı!

Amerika Birleşik Devletleri’nin Ankara'da bulunan Büyükelçiliğine yönelik silahlı saldırı gerçekleştirildi. Polis kimliği henüz belirlenemeyen ve kaçan zanlıları arama çalışmalarını sürdürüyor.

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Ankara'da ABD Büyükelçiliğine silahlı saldırı!

Amerika Birleşik Devletleri’nin Ankara'da bulunan Büyükelçiliğine yönelik silahlı saldırı gerçekleştirildi. Polis kimliği henüz belirlenemeyen ve kaçan zanlıları arama çalışmalarını sürdürüyor.

20 Ağustos 2018 Pazartesi 09:38
Ankara'da ABD Büyükelçiliğine silahlı saldırı!

Amerika Birleşik Devletleri’nin Ankara'da bulunan Büyükelçiliğine yönelik silahlı saldırı gerçekleştirildi. Polis kimliği henüz belirlenemeyen ve kaçan zanlıları arama çalışmalarını sürdürüyor.

Silahlı saldırı olayı, bu sabah saat 05.00 civarlarında meydana geldi. Ajanslara yansıyan bilgilere göre, Atatürk Bulvarı üzerinde seyir halinde olan henüz plakası belirlenemeyen beyaz bir araçtan ABD Büyükelçilik binasına doğru ateş birden fazla uzun namlulu silah ile açıldı.

Büyükelçiliğin 6 numaralı kapısının önünde gerçekleşen silahlı saldırıda, 10-12 el silah sesi duyuldu. Güvenlik görevlilerinin bulunduğu kulübeye gerçekleştirilen saldırıda, kurşunlardan biri cama isabet etti. Olayda şans eseri can kaybı veya yaralanma olmadı.

Aracın, Bulvar üzerinden Cinnah Caddesi istikametinde kaçtığı tespit edildi. Kısa süre içinde olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Civarda arama başlatan polis ekipleri, boş kovanları muhafaza altına aldı. Kaçan aracın yakalanması için şehrin dört bir yanındaki ekipler alarm durumuna geçti. Kameralardan elde edilen görüntüler incelendiğinde aracın sahte plakalı olduğu tespit edildi.

Kaynaklar; İHA

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 20.08.2018 20:06
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ankara da abd büyükelçiliğine silahlı saldırı
Yorumlar
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Sivaslı 10 saat önce

Pislk çıkarmak için kendilerini yoldaşı oldukları terör örğütlerinden birine vurdurmuştur pis kokular geliyor

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Muhammet Güler 10 saat önce

ANLASILAN ABD PARALI VE SILAHLI ITLERINI DE PIYASAYA SURMUS. AMAC KENDILERINI HAKLI GOSTERMEK. BU YONTEM ABD NIN HERZAMAN KULLANDIGI BIR YONTEM. BUNU IKIZ KULELERDEDE GORDUK.

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Fırat 10 saat önce

Şerefsiz fetö iş başında rusya'ya yaptığının aynısını yapacak rus uçağı ve büyük elçi olayı gibi.

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