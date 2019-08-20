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Ankara ve Denizli'de Art Arda Depremler!

Ankara’nın Mamak ilçesinde saat 05.07'de 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Denizli'nin Çardak ilçesinde ise saat 07:37'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ankara ve Denizli'de Art Arda Depremler!

Ankara’nın Mamak ilçesinde saat 05.07'de 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Denizli'nin Çardak ilçesinde ise saat 07:37'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

20 Ağustos 2019 Salı 08:30
Ankara ve Denizli'de Art Arda Depremler!

AFAD verilerine göre, saat 05. 07’de 39.8773 enlem, 33.0473 boylamında, merkez üssü Ankara’nın Mamak ilçesi olan 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin 6.96 kilometre altına meydana gelen deprem, çevre ilçelerden de hissedildi.

DENİZLİ'DE DEPREM

Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre, Denizli'nin Çardak ilçesinde saat 07:37'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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ankara denizli art arda depremler
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