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Ankara Valisi'nden Öldürülen 8 Yaşındaki Eylül ile İlgili Açıklama Geldi

Ankara'nın Polatlı ilçesinde 22 Haziran'da kaybolan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'nın cansız bedeni, Yüzükbaşı Mahallesi yakınlarındaki bir elektrik direğinin dibinde gömülü bulunmuştu.

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Ankara Valisi'nden Öldürülen 8 Yaşındaki Eylül ile İlgili Açıklama Geldi

Ankara'nın Polatlı ilçesinde 22 Haziran'da kaybolan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'nın cansız bedeni, Yüzükbaşı Mahallesi yakınlarındaki bir elektrik direğinin dibinde gömülü bulunmuştu.

30 Haziran 2018 Cumartesi 09:47
Ankara Valisi'nden Öldürülen 8 Yaşındaki Eylül ile İlgili Açıklama Geldi

Ankara'nın Polatlı ilçesinde 22 Haziran'da kaybolan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara'nın cansız bedeni, Yüzükbaşı Mahallesi yakınlarındaki bir elektrik direğinin dibinde gömülü bulunmuştu.

Olay yerine gelen ve incelemelerde bulunan Ankara Valisi Ercan Topaca, "Yavrumuzun bulunduğu haberini vermeyi çok isterdik. Fakat maalesef şuanki yapılan tespitler bu yavrumuzun katledildiği yönündedir. Köyümüzün çıkışında bir elektrik direğinin altında tespit yapıldı ve çıkarıldı. Bunlar kesin bilgiler değil, ön bilgiler. Çocuğumuzun üzerindeki elbiseler ve diğer şeyler çocuğumuzun olduğunu doğruluyor.Köpeğimiz orada bir koku hissetti ve işaret verdi.

Daha sonra orası kazıldı ve cesede ulaşıldı. Olayın nasıl olduğu, yardım eden var mı yok mu bunlar net tespit edilmiş değil. Bir tutuklu var. İncelenen bu tutuklaya yardım eden var mı, yok mu veya birlikte müşterek mi yaptılar, bunlar ilerleyen saatlerde veya günlerde netleşecek.Bu kişinin (tutuklanan U.K.) bu olayı yaptığına dair bazı deliller de onu işaret ediyor. Arkadaşlarımızın tecrübeleri, başsavcımız burada onun tecrübeleri, net bir şekilde bu olayın bu kişi tarafından yapıldığı yönünde kanaatimiz var.

İnşallah bundan sonra böyle olay yaşamayız. Gözaltına alınanlar elbetteki var. Gören kişilerin ifadelerine başvurulacak. Bu yavrumuzun gömüldüğü alandaki elektrik direğini de kendisi (U.K.) dikmiş. İnsanların şüphelenmediğini düşünerek oraya götürdü diye tahmin ediyoruz." dedi.

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