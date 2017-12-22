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Ankara Valiliği'nden Çipli Kimlik Kartı Fiyatlarıyla İlgili Son Dakika Açıklaması

Ankara Valiliği, yeni çipli kimlik kartlarının dağıtımının yıl sonu itibariyle sona ereceğine yönelik bazı sosyal medya mecralarında yayılan ve haber sitelerinde de konu olan iddiaların doğru olmadığını, kart bedelinin de önümüzdeki yıl fahiş oranda artacağına yönelik haberlerin gerçek yansıtmadığını açıkladı. 

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Ankara Valiliği'nden Çipli Kimlik Kartı Fiyatlarıyla İlgili Son Dakika Açıklaması

Ankara Valiliği, yeni çipli kimlik kartlarının dağıtımının yıl sonu itibariyle sona ereceğine yönelik bazı sosyal medya mecralarında yayılan ve haber sitelerinde de konu olan iddiaların doğru olmadığını, kart bedelinin de önümüzdeki yıl fahiş oranda artacağına yönelik haberlerin gerçek yansıtmadığını açıkladı. 

22 Aralık 2017 Cuma 21:07
Ankara Valiliği'nden Çipli Kimlik Kartı Fiyatlarıyla İlgili Son Dakika Açıklaması

Ankara Valiliği'nden Çipli Kimlik Kartı Fiyatlarıyla İlgili Son Dakika Açıklaması

Ankara Valiliği, yeni çipli kimlik kartlarının dağıtımının yıl sonu itibariyle sona ereceğine yönelik bazı sosyal medya mecralarında yayılan ve haber sitelerinde de konu olan iddiaların doğru olmadığını, kart bedelinin de önümüzdeki yıl fahiş oranda artacağına yönelik haberlerin gerçek yansıtmadığını açıkladı. 

Ankara Valiliği'nden yapılan resmi açıklamada, yeni yılla birlikte kimlik kartı dağıtımının sonlanacağı haberlerinin gerçek olmadığı, 2023 yılına kadar yenilemelerin süreceği belirtildi. Valilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi , "Tüm Türkiye’de nüfus cüzdanlarının 2023 yılına kadar yenilenmesi hedeflenmektedir ancak mevcut nüfus cüzdanlarının geçerliliğini yitirdiğine dair herhangi bir son tarih ve yasal düzenleme bulunmamaktadır. Mevcut nüfus cüzdanları süresiz olarak geçerlidir. Vatandaşların bu konuda daha sağduyulu davranmaları ve asılsız haberlere itibar etmemeleri gerekmektedir"

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Son Güncelleme: 22.12.2017 21:09
Anahtar Kelimeler:
Ankara ValiliğiÇipli Kimlik Kartı
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Ismail 17 saat önce

Bu millet mal gibi araştırma yapmaz sadece fiyat arastirir

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