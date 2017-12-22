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Ankara Valiliği Çarşı ve Bekçi Alımı Sözlü Sınav Sonuçları Açıklandı

Ankara Valiliği'nin gerçekleştireceği çarşı ve mahalle bekçisi alımı için sözlü sınav aşamasına giren adayların merakla beklediği duyurular gelmeye başladı. Kaymakamlık sitelerinden sözlü sınav sonuçları ve yazılı sınav tarihlerine ilişkin duyurular yayımlanıyor.

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Ankara Valiliği Çarşı ve Bekçi Alımı Sözlü Sınav Sonuçları Açıklandı

Ankara Valiliği'nin gerçekleştireceği çarşı ve mahalle bekçisi alımı için sözlü sınav aşamasına giren adayların merakla beklediği duyurular gelmeye başladı. Kaymakamlık sitelerinden sözlü sınav sonuçları ve yazılı sınav tarihlerine ilişkin duyurular yayımlanıyor.

22 Aralık 2017 Cuma 18:10
Ankara Valiliği Çarşı ve Bekçi Alımı Sözlü Sınav Sonuçları Açıklandı

Ankara Valiliği Çarşı ve Bekçi Alımı Sözlü Sınav Sonuçları Açıklandı

Ankara Valiliği'nin gerçekleştireceği çarşı ve mahalle bekçisi alımı için sözlü sınav aşamasına giren adayların merakla beklediği duyurular gelmeye başladı. Kaymakamlık sitelerinden sözlü sınav sonuçları ve yazılı sınav tarihlerine ilişkin duyurular yayımlanıyor.

Çarşı ve Mahalle Bekçisi adayları sözlü sınava girdikleri ilçenin Kaymakamlık resmi internet sitesine girerek sözlü sınav sonuçlarını ve yazılı sınav tarihlerini öğrenebiliyorlar. Bilindiği gibi Ankara Valiliği geçtiğimiz haftalarda Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı için ilana çıkmış , Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Keçiören, Mamak, Pursaklar, Yenimahalle, Gölbaşı, Sincan ilçeleri için toplamda 1000 kişilik alım yapacağını belirtmişti.  Başvurular 22 Kasım ile 6 Aralık 2017 tarihleri arasında toplanmış daha sonra başvurusu kabul edilen adaylar Aralık ayının ikinci haftasında sınav heyecanını yaşamıştı.

Bekçi alımlarında sözlü sınavın önceden yapılması daha sonra yazılı sınav aşamasının getirilmesi büyük tartışmalara neden olmuş, torpil iddialarını gündeme getirmişti. An itibariyle sözlü sınava giren adaylar sonuçlarını öğrenmeye başladılar. Haberimizin başında da belirttiğimiz üzere sınav sonuçlarını sözlü sınava girdiğiniz ilçenin kaymakamlık resmi sitesinden öğrenebilirsiniz. Örn. www.sincan.gov.tr

KPSSCAFE.COM.TR-  ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 22.12.2017 18:15
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Ankara ValiliğiAnkara Valiliği çarşı Ve Mahalle Bekçisi Alımı
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