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Ankara Mamak'ta Sel: 1 Kişi ve Çok Sayıda Araç Sele Kapıldı (Ankara Hava Durumu)

Ankara'dan son dakika görüntüleri geldi. Edinilen son dakika bilgilerine göre bir anda bastıran sağanak yağış sele neden oldu. Çok sayıda araç sele kapılırken bir kişinin de suya kapıldığı öğrenildi.

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Ankara Mamak'ta Sel: 1 Kişi ve Çok Sayıda Araç Sele Kapıldı (Ankara Hava Durumu)

Ankara'dan son dakika görüntüleri geldi. Edinilen son dakika bilgilerine göre bir anda bastıran sağanak yağış sele neden oldu. Çok sayıda araç sele kapılırken bir kişinin de suya kapıldığı öğrenildi.

05 Mayıs 2018 Cumartesi 13:36
Ankara Mamak'ta Sel: 1 Kişi ve Çok Sayıda Araç Sele Kapıldı (Ankara Hava Durumu)

Ankara'da az önce başlayan yağmur kısa süre içinde birçok bölgeyi vurdu.

Ankara'da keydedilen görüntülerde Mamak'ta sel olduğu görülmekte ve birçok aracın sele kapıldığı görülmekte.

Mamak Neşet Ertaş Caddesi'nde aniden bastıran sağanak yağış nedeniyle kanalizasyonlar tıkandı ve sel suları önüne araçları katarak sürüklemeye başladı. Bu sırada caddede bulunan bir kişi de sele kapıldı. Çok sayıda iş yerini su bastı.

ANKARA HAVA DURUMU

Hava durumuna bakıldığında Ankara'da hafta boyunca yağmur görülüyor.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

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Son Güncelleme: 06.05.2018 09:29
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Ankara Son DakikaAnkara SelAnkara Hava DurumuMamak
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