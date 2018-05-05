Ankara Mamak'ta Sel: 1 Kişi ve Çok Sayıda Araç Sele Kapıldı (Ankara Hava Durumu)

Ankara'da az önce başlayan yağmur kısa süre içinde birçok bölgeyi vurdu.

Ankara'da keydedilen görüntülerde Mamak'ta sel olduğu görülmekte ve birçok aracın sele kapıldığı görülmekte.

Mamak Neşet Ertaş Caddesi'nde aniden bastıran sağanak yağış nedeniyle kanalizasyonlar tıkandı ve sel suları önüne araçları katarak sürüklemeye başladı. Bu sırada caddede bulunan bir kişi de sele kapıldı. Çok sayıda iş yerini su bastı.

ANKARA HAVA DURUMU

Hava durumuna bakıldığında Ankara'da hafta boyunca yağmur görülüyor.

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