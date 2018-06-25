Ankara Kuşu 'Bedelli Askerlik Ücreti 10 Bin TL Olacak' 

İktidara yakın eski gazetecilerden olduğu tahmin edilen, AK Parti ile ilgili bir çok gelişmeyi yakından takip eden ve önceden haber veren Ankara Kuşu isimli sosyal medya hesabından Bedelli Askerlikle ilgili yeni bir açıklama geldi.

Bedelli Askerliğin seçimden sonra gündeme geleceğini aylar önceden haber veren Ankara Kuşu, ücret konusunda tahminde bulundu. Ankara Kuşu, "Bedelli askerlik için ücret tahminim 10.001 TL. Ekran fotosu çekin, çıkmazsa buradayım.." ifadelerini kullandı.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, bugün bedelli askerlik ve OHAL ile ilgili değerlendirmelerde bulunmuştu. Bozdağ, "Parlamento muhtemeldir ki 1 Ekim'e kadar ara verecek. Bedelli askerlikle ilgili konu ekimden sonra gündeme gelir" demişti.

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