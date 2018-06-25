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Ankara Kuşu 'Bedelli Askerlik Ücreti 10 Bin TL Olacak' 

İktidara yakın eski gazetecilerden olduğu tahmin edilen, AK Parti ile ilgili bir çok gelişmeyi yakından takip eden ve önceden haber veren Ankara Kuşu isimli sosyal medya hesabından Bedelli Askerlikle ilgili yeni bir açıklama geldi. 

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Ankara Kuşu 'Bedelli Askerlik Ücreti 10 Bin TL Olacak' 

İktidara yakın eski gazetecilerden olduğu tahmin edilen, AK Parti ile ilgili bir çok gelişmeyi yakından takip eden ve önceden haber veren Ankara Kuşu isimli sosyal medya hesabından Bedelli Askerlikle ilgili yeni bir açıklama geldi. 

25 Haziran 2018 Pazartesi 18:53
Ankara Kuşu 'Bedelli Askerlik Ücreti 10 Bin TL Olacak' 

İktidara yakın eski gazetecilerden olduğu tahmin edilen, AK Parti ile ilgili bir çok gelişmeyi yakından takip eden ve önceden haber veren Ankara Kuşu isimli sosyal medya hesabından Bedelli Askerlikle ilgili yeni bir açıklama geldi. 

Bedelli Askerliğin seçimden sonra gündeme geleceğini aylar önceden haber veren Ankara Kuşu, ücret konusunda tahminde bulundu. Ankara Kuşu, "Bedelli askerlik için ücret tahminim 10.001 TL. Ekran fotosu çekin, çıkmazsa buradayım.." ifadelerini kullandı.

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, bugün bedelli askerlik ve OHAL ile ilgili değerlendirmelerde bulunmuştu. Bozdağ, "Parlamento muhtemeldir ki 1 Ekim'e kadar ara verecek. Bedelli askerlikle ilgili konu ekimden sonra gündeme gelir" demişti.

Bedelli askerlikle ilgili düşüncelerinizi sayfanın altında yer alan yorum kısmı vasıtasıyla bizlerle ve diğer ziyaretçilerle paylaşabilirsiniz.

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ismail 2 saat önce

Bence 10 bin tam yerinde bir rakamdir. Devletin daha fazlasuna ihtiyaci varsa 15 bin de olmasi normaldir.
Ben kendim bu yil sonuna kadar askere gitmek zorundayim. Tecil hakkim sona eriyor.

Okumaya gec basladigim icin şuan 29 yaşımdayım ve bu yıl sonuna doğru atanmayı bekliyorum inşAllah. Onun için bedelli çıkarsa ve düşük bir rakam olursa çok güzel olur.

Ben Öğrenciyim,beş param yoktur,buna rağmen atanabilmek için bedelli çıkarsa mecbur borç yapıp ödemek zorundayım.

RABBİM,devletimizi daim,Yeni ve ilk başkanımızı kaim etsin inşAllah.

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Gökhan 2 saat önce

Bencede artık bedelli çıksın artık sadece zenginlere değil fakire de çıksın 10000 TL hem zengin için hemde fakir için ılımlı bir RAKAM.REİS seni seviyoruz Allah yar ve yardımcın olsun

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Hayırlısı 2 saat önce

Lise mezunları ve 25 yaşı da eklensin adil olsun zorlamayın kimseyi ya herkes gitsin yada seçenekleri çoğaltın..

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Berkan 2 saat önce

Bedelli askerlik bir seferde olsa yaş sınırı olmaması veya üniversite mezunlarını baz alarak yapılması gerekir.
Konu bakaya olan asker sayısı Türkiye genelinde çok fazla olduğundan dolayı bir seferlik yaş sınırının kaldırılması gerekmektedir.

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Coşkun 2 saat önce

Yaş sınırı kalkması lazım İnşAllah askerliği yaşı gelenlerrde de hak sahibi olabilirler

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Hasan 2 saat önce

Bencede en makbulü bu bence her insanın ödeyebilecek bir bütçe yaşta 25 olsa gerçekten çok makbule geçer sayın bakkanimmmm

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Hakan 1 saat önce

Ağlamayın da gidin askerlik yapın 10 bin TL komik bir rakam ve bedelli askerlik çıkarılmamalı

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Abdullah 1 saat önce

Bnce bedelli askerlik olmasin sonucta vatan gorevi herkes gorevini yapsin kimisi maddi durumu iyi o parayi veril kimiside maddi durumu kotu vermez bundada adalet yok yani vayan gorevi arkadasim ☺

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