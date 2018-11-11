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Ankara Kızılay metro durağında intihar! Metro hattı ulaşıma kapatıldı

Ankara Kızılay'dan son dakika intihar haberi geldi... Ajanslara yansıyan bilgilere göre; Ankara Kızılay metro durağında bir kişi intihar etti. Metro hattı saat 20:45'ten itibaren ulaşıma kapatıldı.

Ankara Kızılay metro durağında intihar! Metro hattı ulaşıma kapatıldı

Ankara Kızılay'dan son dakika intihar haberi geldi... Ajanslara yansıyan bilgilere göre; Ankara Kızılay metro durağında bir kişi intihar etti. Metro hattı saat 20:45'ten itibaren ulaşıma kapatıldı.

11 Kasım 2018 Pazar 21:42
Ankara Kızılay metro durağında intihar! Metro hattı ulaşıma kapatıldı

Ankara Kızılay'dan son dakika intihar haberi geldi... Ajanslara yansıyan bilgilere göre; Ankara Kızılay metro durağında bir kişi intihar etti. Metro hattı saat 20:45'ten itibaren ulaşıma kapatıldı.

Ayrıntılar Geliyor...

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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ankara kızılay metro durağında intihar metro hattı ulaşıma kapatıldı
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