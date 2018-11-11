Ankara Kızılay metro durağında intihar! Metro hattı ulaşıma kapatıldı

Ankara Kızılay'dan son dakika intihar haberi geldi... Ajanslara yansıyan bilgilere göre; Ankara Kızılay metro durağında bir kişi intihar etti. Metro hattı saat 20:45'ten itibaren ulaşıma kapatıldı.