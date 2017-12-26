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Ankara, Kayseri ve Konya İçin Son Dakika Kararı! Resmi Gazete'de Yayımlandı

Ankara , Konya ve Kayseri'deki bazı alanların kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı, teknoloji geliştirme bölgesi ile kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgesi olarak tespit ve ilan edilmesine dair karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

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Ankara, Kayseri ve Konya İçin Son Dakika Kararı! Resmi Gazete'de Yayımlandı

Ankara , Konya ve Kayseri'deki bazı alanların kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı, teknoloji geliştirme bölgesi ile kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgesi olarak tespit ve ilan edilmesine dair karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

26 Aralık 2017 Salı 09:35
Ankara, Kayseri ve Konya İçin Son Dakika Kararı! Resmi Gazete'de Yayımlandı

Ankara, Kayseri ve Konya İçin Son Dakika Kararı! Resmi Gazete'de Yayımlandı

Ankara , Konya ve Kayseri'deki bazı alanların kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı, teknoloji geliştirme bölgesi ile kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgesi olarak tespit ve ilan edilmesine dair karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bakanlar Kurulu kararlarına göre Ankara'nın Etimesgut ilçesine bağlı Fevziye Mahyallesi , Gölbaşı ilçesine bağlı Hallaçlı ve Hacılar mahalleleriyle Çankaya'ya bağlı Karataş mahallesindeki bazı alanlar kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı olarak ilan edildi. Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Cırkalan Mahallesindeki bazı alanlarda benzer şekilde bir kararla kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı ilan edildi.

 Ankara'nın Sincan ilçesine bağlı Osmaniye Mahallesindeki ASO içindeki bazı alanlar ASO Teknopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi ek  alanı olarak tespit edilirken , Konya'nın Derbent ilçesindeki bazı bölgeler "Konya Derbent Aladağ Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi" olarak tespit edildi.

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AnkaraAnkara Kayseri Ve KonyaKentsel Dönüşüm
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