Ankara Demetevler'den Son Dakika Haberi: Kızını Taciz Eden Adamı Sokak Ortasında Hadım Etti

Son dakika haberi Ankara Demetevler'den geldi.

Sosyal medya üzerinde ortaya atılan iddiaya göre Ankara'nın Demetevler bölgesinde bir baba, kızını taciz ettiği iddia edilen adamı, sokak ortasında yakaladı. "Kızını taciz eden sapığı yakalayarak hadım etti" başlığı ile paylaşılan video sosyal medya üzerinde günün klonusu oldu.

İddiaya göre 30'lu yaşlarda bir adam, 13 yaşında olan bir kız çocuğunu taciz etti. Baba, güvenlik kamerasından kızını taciz eden adamı tespit etti. Daha sonra da marketten aldığı bıçakla adamı yolun ortasında kasığından bıçaklayarak yaraladı.

TACİZ ETTİĞİ KIZIN BABASI YAPTI

Sosyal medya platformları üzerinde dolaşan videoda kızı taciz ettiği iddia edilen adamın eşi, olay yerine geldiğinde "kim yaptı" diye bağırdığında çevredeki vatandaşlardan biri, "Taciz ettiği kızın babası yaptı" diyerek cevap verdi.

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