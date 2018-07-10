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Ankara Demetevler'den Son Dakika Haberi: Kızını Taciz Eden Adamı Sokak Ortasında Hadım Etti

Ankara Demetevler'de yaşanan olay sosyal medyada günün konusu oldu. Edinilen bilgilere göre bir kişi, kızını taciz eden kişiyi sokak ortasında hadım etti.

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Ankara Demetevler'den Son Dakika Haberi: Kızını Taciz Eden Adamı Sokak Ortasında Hadım Etti

Ankara Demetevler'de yaşanan olay sosyal medyada günün konusu oldu. Edinilen bilgilere göre bir kişi, kızını taciz eden kişiyi sokak ortasında hadım etti.

10 Temmuz 2018 Salı 23:04
Ankara Demetevler'den Son Dakika Haberi: Kızını Taciz Eden Adamı Sokak Ortasında Hadım Etti

Son dakika haberi Ankara Demetevler'den geldi.

Sosyal medya üzerinde ortaya atılan iddiaya göre Ankara'nın Demetevler bölgesinde bir baba, kızını taciz ettiği iddia edilen adamı, sokak ortasında yakaladı. "Kızını taciz eden sapığı yakalayarak hadım etti" başlığı ile paylaşılan video sosyal medya üzerinde günün klonusu oldu.

İddiaya göre 30'lu yaşlarda bir adam, 13 yaşında olan bir kız çocuğunu taciz etti. Baba, güvenlik kamerasından kızını taciz eden adamı tespit etti. Daha sonra da marketten aldığı bıçakla adamı yolun ortasında kasığından bıçaklayarak yaraladı.

TACİZ ETTİĞİ KIZIN BABASI YAPTI

Sosyal medya platformları üzerinde dolaşan videoda kızı taciz ettiği iddia edilen adamın eşi, olay yerine geldiğinde "kim yaptı" diye bağırdığında çevredeki vatandaşlardan biri, "Taciz ettiği kızın babası yaptı" diyerek cevap verdi.

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Yorumlar
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İdam 31 dakika önce

O babanın eli öpülür

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Zafer 25 dakika önce

Babaların babası helal olsun sana 2 gün yatıp çıkacağına kökten çözüm ellerine sağlık

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Reis 25 dakika önce

Daha insanlik disi diyo kocan 13 yasindakine yaptigi ne peki iyi olmus kadinada senide tatmin edemesin helal babaya

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Dadaş 20 dakika önce

O babaya kurban olim
Az bile gerek ki parça parça olacaktı
Domuz...

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Mehmeed 18 dakika önce

Az bile yapmis s

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Dadaş 16 dakika önce

En güzeli demek bile az
Islama vatana millete yapılan yanlışın sonu daha ibretlik yaparız bizler muhafazakar kesimiz
gerek ki torbalarla parçaları toplanması gerekiyor idi
13 yaşındaki çocuğamı taciz insanlık dışı yoksa
Bu domuzu bu hale koymak mı
Herkes haddini bilecek bilmeyene ibretler çok üretiriz sıkıntı yok

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zeynep açıkgöz 13 dakika önce

eline saglik iste cozum bunlari boyle yapacaksin pis sapıklar Allah hepsinin belasını versin

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Sultan 8 dakika önce

İyi etmiş hak etmiş

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