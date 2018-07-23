Ankara'dan Kahreden Haber: Uzman Çavuş Şehit Oldu

Kahreden son dakika haberi Ankara'dan geldi.

Edinilen son dakika bilgilerine göre geçtiğimiz 10 Haziran 2018 tarihinde Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik devam eden operasyonlar sırasında, örgüt üyesi hain teröristler tarafından önceden yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı, askerlerin geçişi sırasında infilak ettirildi. Hain teröristlerin kalleş saldırısı ile bombanın infilak etmesi sonucuu Elazığlı Uzman Çavuş Fatih Ercan, yaralandı.

Yaralanan Uzman Çavuş Ercan, Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi ve burada tedavi altına alındı.

10 Haziran'dan bu yana tedavisi devam eden kahraman askerimiz Ercan, bugün sabah saatlerinde yapılan tüm tıbbi müdahalelere, doktorların tüm uğraşına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti ve şehit oldu.

Şehit Uzman Çavuş Fatih Ervan, yarın memleketi Elazığ'da son yolculuğuna uğurlanacak.

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