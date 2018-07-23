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Ankara'daki Patlamanın Nedeni Belli Oldu

Son dakika haberi: Ankara'da öğleden sonraki saatlerde şiddetli bir patlama sesi duyuldu. Patlamanın neden meydana geldiği açıklandı.

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Ankara'daki Patlamanın Nedeni Belli Oldu

Son dakika haberi: Ankara'da öğleden sonraki saatlerde şiddetli bir patlama sesi duyuldu. Patlamanın neden meydana geldiği açıklandı.

23 Temmuz 2018 Pazartesi 16:56
Ankara'daki Patlamanın Nedeni Belli Oldu

Bugün saat 15,00'da Ankara'da patlama sesi duyuldu. Birçok İlçeden duyulan ses sonrası Ankara'da büyük panik yaşanmıştı. 

Hürriyet Gazetesinin emniyet kaynaklarından edindiği son dakika bilgilerine göre patlama sesinin nedeni belli oldu. TAİ pilotu, bir uçağı test ederken ses duvarını aştı. Şiddetli patlama sesinin de nedeninin bu olduğu belirtildi. Ankara Valisi de az önce yaptığı açıklamada söz konusu sesin test uçuşu sırasında meydana geldiğini doğruladı.

VALİDEN AÇIKLAMA

Ankara Valisi Ercan Topaca, patlama sesiyle ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Ankara’da bir patlama olduğu yönündeki ihbarlar üzerine, yapılan incelmede, söz konusu patlama sesinin, F 16 Modernizasyon Projesi kapsamında, TAİ Genel Müdürlüğünde yapılan test uçuşu sırasında meydana geldiği anlaşılmıştır.

Söz konusu test uçuşları yetkili mercilerden izin alınarak yapılmış olup herhangi olumsuzluk bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

ŞUBAT AYINDA DA OLMUŞTU

Ankara'da geçtiğimiz Şubat ayında iki kez Ankara'da korkutan patlama sesleri duyulmuştu. Patlamanın kaynağının dinamitle yol çalışmasından kaynaklandığı açıklanmıştı.

SONİK PATLAMA NEDİR?

Sonik patlama İngilizce karşılığı ile Sonic Boom, ses hızında veya ses hızının üzerinde bir hızda hareket edilmesi sonucu oluşuyor. Ses hızı, deniz seviyesinde ve 21ºC sıcaklıkta yaklaşık 1235.5 km/sa'dir. Günümüzde bazı uçaklar bu hız sınırını aşabiliyor ve bunun sonucunda da sonik patlamalar meydana geliyor.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

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Son DakikaHaberPatlama
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