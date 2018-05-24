Ankara'daki Patlamanın Nedeni Açıklandı

Milli Savunma Bakanlığından bir son dakika açıklaması geldi.

MSB resmi sayfasından yapılan son dakika açıklamasında Ankara Elmadağ'da fabrikada meydana gelen patlamanın nedeni kamuoyuna duyuruldu.

Açıklama şu şekilde;

Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu'muza bağlı Elmadağ Barutsan Roket ve Patlayıcı Fabrikasının roket yakıtlarının üretildiği atölye binasında saat 14:30 civarında üretim esnasında A 32 kırma karıştırma roket yakıtı hazırlama atölyesinde patlama meydana gelmiştir. Patlama sonucunda; bir personelimiz hayatını kaybetmiş, dört personelimizde yaralanmıştır. Yaralı personelimizin tedavileri sevk edildikleri hastanelerde devam etmektedir. Patlama sonucu bölge kontrol altına alınmıştır. Kazanın nedeni ile ilgili adli ve idari çalışma başlatılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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