Ankara'da rüşvet operasyonu! Aralarında 4 şirket yöneticisi var

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada bir kamu kuruluşunda görev yapan şube müdürü ile 4 şirket yöneticisi hakkında "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından gözaltı kararı verildi.

RÜŞVET OPERASYONU!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu, bir kamu kuruluşunda görevli Şube Müdürü Ü.K.E.'nin görevinde usulsüzlük yaptığı ihbarı üzerine düğmeye bastı ve operasyon başlattı. Rüşvet ve ihaleye fesat karıştırma iddiasıyla Ü.K.E.'yi takibe alan başsavcılık, şirket yöneticileri B.Ö., P.A., L.D. ve Ö.K.'nın isimlerini tespit etti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla operasyon için düğmeye basan Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şube müdürü ile 4 şirket yöneticisini gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasından sonra Ankara Adliyesine getirildi.

Kaynak: İHA

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