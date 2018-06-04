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Ankara'da Parkta Oturanlara Ateş Açıldı! Yaralılar Var

Ankara'da parkta oturan bazı kişilere bir otomobilden ateş açıldı, 3 kişi yaralandı.  Ankara'nın Mamak ilçesinde meydana gelen olaya ilişkin detaylar haber merkezlerine ulaşmaya başladı.

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Ankara'da Parkta Oturanlara Ateş Açıldı! Yaralılar Var

Ankara'da parkta oturan bazı kişilere bir otomobilden ateş açıldı, 3 kişi yaralandı.  Ankara'nın Mamak ilçesinde meydana gelen olaya ilişkin detaylar haber merkezlerine ulaşmaya başladı.

04 Haziran 2018 Pazartesi 21:10
Ankara'da Parkta Oturanlara Ateş Açıldı! Yaralılar Var

Ankara'da parkta oturan bazı kişilere bir otomobilden ateş açıldı, 3 kişi yaralandı.  Ankara'nın Mamak ilçesinde meydana gelen olaya ilişkin detaylar haber merkezlerine ulaşmaya başladı.

Mamak Şirintepe Mahallesi Muhtar Arif Celep Parkı'nda Taylan A. ve Nadir Ş'ye 71 AN 101 plaklı araçtan henüz öğrenilemeyen bir sebeple ateş açıldı. Parktaki Taylan A. ve Nadir Ş. ile parktan geçen ve ismi öğrenilemeyen bir kadın yaralandı. Araçtaki 4 şüpheliyse olay yerinden kaçtı.

Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahelesinin ardından Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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